2020-07-17T16:04:46+03:00
Общество

Пешеходная Девическая и прогулки у вокзала: какие перемены ждут Владимир?

Центр областной столицы планируют благоустроить, добавив пешеходных зон
Ирина Мальцева
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Проект пешеходной зоныПроект пешеходной зоны
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Пешеходная зона на улице Георгиевской почти всегда наполнена людьми – здесь гуляют и туристы, и владимирцы, веселится молодежь, работают сувенирные лавки и кафе… Сейчас пешеходка заканчивается фактически около кузницы Бородиных, а оттуда можно выйти на центральную улицу. Но ее предлагают продлить до Музея ложки и ресторана «Панорама», проложив путь в обход строящейся церкви. В итоге пешеходная зона выльется на Большую Московскую, и от нее будут буквально в двух шагах и фонтан, и Палаты, и соборы со смотровыми площадками. Кстати, у властей раньше была идея создать в этом месте подвесной мост, но от нее отказались.

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Впрочем, продлением одной пешеходной зоны не ограничатся. В планах создание еще одного такого участка – от гостиницы Владимир до Вокзального спуска, который пройдет параллельно Большой Нижегородской. На соседних улицах – Карла Маркса, Железнодорожной и у Вокзального переулка – появятся скверы с лавочками и беседками. Кстати, в проекте нет сплошных заборов, но есть много зелени, которой так не хватает во Владимире: на одного горожанина приходится в несколько раз меньше зеленых метров, чем положено.

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Вновь в планах появилась и улица Девическая, сделать пешеходной которую мечтали еще при прошлом губернаторе. Теперь там опять хотят сделать пешеходку, замостить дорожки брусчаткой, разместить парковки и посадить деревья. Предполагается, что обновленная Девическая станет своеобразным мостиком между Гоголевским, Комсомольским и Никитским скверами, объединяя их.

Прежде чем решения начнут воплощать в жизнь, их обсудят с жителями. Правда, пока запрет на массовые мероприятия не снят, предложения и замечания можно оставлять на сайте мэрии http://vladimir-city.ru/urban/discussions/?id=1061915. Там же можно познакомиться и с документами. Документы представят и на экспозиции в управлении архитектуры и строительства администрации города Владимира по адресу: Октябрьский проспект, д.47, 5 этаж, кабинет № 528. Она работает до 1 августа, режим работы экспозиции: вторник и четверг, 8.30 — 12.00, 12.30 — 17.00. Обратите внимание: прием посетителей ведется по предварительной записи по телефону 53-60-81, с собой нужно взять маску и перчатки.

Но даже если владимирцы оценят новые проекты, неизвестно, когда начнутся работы по воплощению их в жизнь. Но в любом случае, как говорят в администрации, сначала надо выйти из пандемии и понять, каким будет бюджет города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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