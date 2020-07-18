Горовецкий кот Тихон вошел в число самых знаменитых котов страны

Энтузиасты создали карту, на которой отмечены самые знаменитые кошачьи памятники, например, воронежский котенок с улицы Лизюкова, и отмечены места, где живут знаменитые коты. Города с кошачьими знаменитостями есть по всей стране – от Астрахани до Владивостока, а всего на карте отмечено более трех десятков точек. Идея создать необычную карту родилась у краеведов и блогеров республики Марий Эл, где есть памятник Йошкиному коту.

Котокарта РоссииФото: СОЦСЕТИ

Владимирская область тоже есть на карте. Попала она туда не из-за памятника – кошек в регионе пока не увековечили в камне или металле, а благодаря гороховецкому коту Тихону, уже четыре года обитающему в местном «Доме народного творчества и ремесел». В Доме народного творчества, открытом в 1994 году, не только возрождают забытые ремесла, но и проводят фольклорные программы. Гостей встречает сказочный Царь Горох, у которого есть любимый кот – Тихон. Пушистый красавец не только участвует в царских церемониях, но и ловит мышей. Тихон совсем не зазнается – с удовольствием встречает гостей, позирует им.

Царь Горох, у которого есть любимый кот ТихонФото: СОЦСЕТИ

Кстати, котик появился в особняке гороховецкого промышленника Ивана Шорина не случайно: сотрудники решили, что им нужен кот, вдруг в старинном здании заведутся мыши. И взяли у знакомых котенка. Он мяукал настолько тихо, что все решили – это настоящий Тихон! Когда создавалась карта, его фото появилось в соцсетях и увидевшие его единогласно признали, что этот кот – царская особа.

Создатели карты надеются, что необычная котокарта вдохновит туристов на новые путешествия по кошачьим достопримечательностям. Кстати, проект на этом не закончится: в конце года авторы проекта планируют устроить голосование и выбрать кошачью столицу страны. Пока на эту роль претендует несколько городов, в том числе Вологда и Санкт-Петербург. Когда появится победитель, это город отметят на котокарте особым значком.