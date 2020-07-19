Владимирские музыканты написали песню про коронавирус
Свой новый хит группа «ТриЧетыре!» представит публике сразу, как только начнутся концерты.
«Женщины нам надоели»
Город постепенно просыпается после невольной спячки, открываются летние веранды кафе, а значит, назревают первые концерты на открытых площадках. Среди тех, кто уже соскучился по сцене и ждет встречи со свои зрителем – группа «ТриЧетыре!» Еще совсем недавно эти ребята готовили во Владимире «заговор». А потому для большинства они до сих пор «Заговорщики», несмотря на то, что музыканты сменили название. Их «заговор» был не против, а за: за мир, добро и справедливость – и он состоялся. «Заговорщиками» они дебютировали еще в 2017-м на фестивале «Рок-Осень». Теперь у группы новый виток развития.
-«ТриЧетыре!» – это музыкальный счет, без которого нельзя играть, без него нет музыки, -говорит басист группы Михаил Ластовкин. -С этой фразы музыканты начинают играть: «три-четыре!» - и понеслось. А «Заговорщики» себя изжили. Поначалу в группе был женский вокал – с нами пела девушка Ольга Полищук. Но потом она сосредоточилась на актерской карьере и мы расстались. В группе стала солировать другая девочка, тоже не срослось. В итоге женщины нам надоели и роль вокалиста взял на себя автор текстов и музыки Андрей Натаров. Но мы понимали, что это уже не «Заговорщики».
-Инициатор смены названия – наш басист Михаил. -продолжает вокалист группы Андрей Натаров. -А «ТриЧетыре» придумал уже я. Если честно, мне эта фраза… приснилась.
Сейчас состав коллектива окончательно сформирован. Недавно к ребятам примкнули новые музыканты, в том числе, самый молодой участник группы – Всеволод Гуськов. 24-хлетний гитарист признается: он – из музыкальной семьи, поэтому сам увлекся музыкой еще первоклассником, обучался вокалу и игре на фортепиано.
-После окончания музыкальной школы я немного «подзабил», -вспоминает Всеволод. -А в 10-м классе случайно попал в кружок, где бесплатно обучали игре на гитаре и барабанах. Я освоил оба инструмента, но отдал предпочтение гитаре. Кстати, я почти закончил Педагогический, хотел быть учителем музыки. Но там случились проблемы и мне пришлось уйти. В группу от себя я привношу мелодии. У меня всегда с собой телефон, навевает мелодию – записал кусочек. А вот чего я не умею – так это писать стихи.
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«У нас у всех «корона»
«Мы говорим то, о чем не споет Филипп Киркоров» - так характеризует творчество группы вокалист Андрей Натаров – автор такого известного владимирцам хита как «Песня для Люси». По словам самого исполнителя, он писал песню для дочки, получилась романтично-слезливая вещь про любовь, дом и семью, которая очень «заходит» публике. Еще один хит группы посвящен владимирской футбольной команде «Торпедо», которая когда-то была заводской - город был промышленный, а теперь «одна сфера услуг». На самоизоляции ребята тоже времени не теряли. Так появилась песня «Над городом ветер».
-Шел …-ый день изоляции. Я «гулял» в подъезде, т.к. на улицу было нельзя, -говорит автор песни Андрей Натаров. -Мне стало тоскливо от такого «гуляния». Еще в окне было серое небо, холодно, март. Жуть! Мне навеяло тоскливую мелодию, однотонный ритм. «Пришли» слова: «Как в сказочном мире ты заперт в квартире. Ты – Робинзон. А твои Пятницы вечером в пятницу закрыли даже балкон…» И так далее. Это песня о психологическом состоянии запертого в замкнутом пространстве человека, чему мы все подверглись по известным причинам.
-Признаюсь, что во время самоизоляции мы все же ходили на базу и репетировали, -продолжает басист Михаил Ластовкин. -А корона у нас у всех - и очень высокая (смеется).
Услышать новую песню группы «ТриЧетыре!» владимирцы смогут совсем скоро – на летних верандах кафе уже можно проводить концерты и сейчас ребята усиленно репетируют. После нескольких месяцев «тишины» живых выступлений ждут все – и музыканты, и слушатели.
-Уже очень хочется движения, - признается Андрей Натаров. -Все фестивали позакрывались, ничего не работает. Масса талантливых музыкантов тупо сидит и скучает. Так нельзя. Да, появился новый формат выступления – онлайн. Но в этом случае ты не видишь тех, для кого играешь, нет отдачи от публики, а она очень нужна. Да и организовать живое выступление гораздо проще. Мы так и не сподобились сделать онлайн концерт. Надеемся, что совсем скоро увидимся со всеми на живом выступлении.
ИСТОЧНИК KP.RU