2020-07-17T11:51:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 17 июля 2020 года: во Владимире разрешили оказывать плановую медицинскую помощь

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 17 июля 2020 года
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Иван МАКЕЕВ
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Во Владимирской области продолжает снижаться количество новых заражений коронавирусом, выявленных за сутки. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 17 июля, на территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 42 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

8 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

7 сл. в Ковровском районе,

6 сл. в Петушинском районе,

5 сл. в г. Владимире,

4 сл. в Юрьев-Польском районе,

4 сл. в Муромском районе,

3 сл. в Вязниковском районе,

2 сл. в Камешковском районе,

1 сл. в Кольчугинском районе,

1 сл. в Александровском районе,

1 сл. в Собинском районе.

Всего во Владимирской области на 17 июля зарегистрировано 5133 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: 892 сл. в г. Владимире, 754 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 615 сл. в Петушинском районе, 441 сл. о. Муром районе, 397 сл. в Александровском районе, 388 сл. в Ковровском районе, 299 сл. в Собинском районе, 266 сл. в Вязниковском районе, 237 сл. в Юрьев-Польском районе, 181 сл. в Кольчугинском районе, 155 сл. в Судогодском районе, 126 сл. в Киржачском районе, 111 сл. в Меленковском районе, 87 сл. в Суздальском районе, 74 сл. в Камешковском районе, 45 сл. в г. Радужном районе, 35 сл. в Селивановском районе, 30 сл. в Гороховецком районе.

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Тем временем, во Владимирской области в нормальном докоронавирусном режиме заработали поликлиники и больницы. Главный санитарный врач Владимирской области с 17 июля разрешил оказание плановой медицинской помощи, как амбулаторной, так и стационарной. Запрет на плановую госпитализацию снят в отношении всех больниц Владимирской области, за исключением тех, которые были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией. Посещение всех поликлиник, амбулаторий и фельдшерских пунктов возобновляется в обычном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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