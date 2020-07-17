2020-07-16T20:03:59+03:00
Общество

Во Владимирской области принять детей готовы 248 городских и загородных лагерей

Но школьников туда не пускают
Ирина Мальцева
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Хотя половина лета уже прошла, в регионе продолжают совещаться по поводу детского отдыха. Пока ситуация напоминает историю с почтальоном Печкиным из Простоквашино: «У меня для вас посылка, но я вам ее не отдам». Чтобы ребятишки отдохнули, из бюджета в этом году выделили почти полмиллиарда рублей - 474 миллиона с лишним, причем 169 миллионов 250 тысяч выделили на отдых семьям с детьми, попавшим в трудную ситуацию, малообеспеченным и многодетным. Из-за коронавиируса сумму увеличили – добавили 21 миллион, чтобы привести лагеря в соответствии со всеми требованиями. В предыдущем году сумма, потраченные на детский отдых, была скоромнее – 450 миллиона, а в 2018 году – 441 миллион.

Изначально в регионе планировалась открыть 389 всевозможных лагерей, но подготовить удалось не все. В итоге принять владимирских ребят готовы 248 лагерей. Правда, загородных всего пять. Для сравнения – в прошлом году их было в пять раз больше. Большинство из готовых открыться в этом году лагерей - 236 - с дневным пребыванием, работающие на базе школ и Дворцов творчества, и семь трудовых. Из-за коронавируса разработали и особые требования к отдыху детей: утром у детей и сотрудников меряют температуру, отряды принимают только половину школьников от запланированного числа, работники лагерей не выезжают за пределы лагеря, а перед сменой сдают анализ на коронавирус – не ранее, чем за трое суток. Кроме того, в каждом лагере работать должны минимум два медика – врач и медсестра.

Традиционно предусмотрены и бесплатные путевки. В этом году за ними обратилось 3400 человек и четыре лагеря - «Рекорд» и «Солнечный» в Александровском районе, «Солнечн6ая поляна» в Меленковском, «Лесная сказка» в Юрьев-Польском – готовы принять детей, находящихся в сложном положении. Готовы открыть в регионе и пятьдесят реабилитационных групп, где смогут отдохнуть ребята из проблемных семей и дети инвалиды.

Увы, хотя лагеря готовы, отдыхать дети пока не могут: региональный Роспотребнадзор не дает разрешения. Неизвестно, смогут ли лагеря открыться в этим летом в принципе. Была надежда, что открыть лагеря получится во второй половине июля, но санэпидобстановка не позволила: в области все еще растет число заболевших коронавирусом.

- Открытие оздоровительных организаций в 2020 году будет осуществляться не ранее третьего этапа возобновления деятельности предприятий и организаций, деятельность которых непосредственно связана с потребителями, - Надежда Логинова, заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области.

Учитывая, что Владимирская область только-только вышла на второй этап снятия ограничений – отдыхать большинству детей предстоит в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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