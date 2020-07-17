2020-07-16T20:02:14+03:00
Общество

Владимирских дачников атакуют змеи

Пресмыкающиеся активизировались из-за жары
Ирина Мальцева
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..Фото: Александр УТКИН
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На нашествие змей жалуются обитатели дач, расположенных поблизости от Владимира, в том числе в Сельце около Содышки.

- Сначала мне рассказывали соседи, но я считала, что они преувеличивают. Потом сама заметила, причем несколько раз. Муж уверяет, что это гадюки, теперь страшно выпускать ребенка и собаку на участок, - жалуется горожанка Ольга Евсеева.

Нашествие змей дачники заметили не только под Владимиром, но и в других районах, например, Судогодском и Гусь-Хрустальном. Традиционно много пресмыкающихся в Вязниковском и Гороховецком районе. Во Владимире змей можно найти не только на дачных участках около Содышки, но и в микрорайонах Коммунар, Лунево, Злобино, Заклязьменский. Сколько именно змей обитает в регионе, сказать сложно: подсчет их численности обычно не ведут. Но счет идет на сотни тысяч. Только гадюк пять лет назад в регионе водилось более 860 тысяч! Специалисты считают, что теплая зима этого года только способствовала росту их популяции. Не исключено, что самоизоляция, продлившаяся несколько месяцев и пришедшаяся на начало брачного периода гадов, позволила змеям расслабиться и пойти осваивать новые территории. Сейчас змеи выползают погреться на солнышке и могут приближаться к домам и дачам, а значит, есть риск случайно наступить на ядовитое пресмыкающееся не только в лесу, но и на своем огороде. Если безобидный ужик при случайной встрече с человеком прикинется мертвым, то гадюка попытается укусить обидчика.

- Безопаснее каждую змею считать ядовитой и вести себя соответствующе. Хотя яд гадюки не такой опасный, как у ряда других ядовитых змей, он может быть смертельным для людей с ослабленным иммунитетом, детей, пожилых людей с хроническими заболеваниями, - отмечает биолог Анна Матвеева. – Змеи любят берега водоемов, болотистые местности и торфяники, поэтому отправляясь в такие районы, стоит позаботиться о своей безопасности: сапоги, плотные брюки, палка, чтобы раздвигать траву. Если с вами ребенок – следите за ним. Я знаю о случае, когда маленький ребенок, шел рядом с родителями и, заметив гадюку, потянулся схватить ее со словами: «Смотри, мама, поясок!». К счастью, родители успели среагировать правильно и ребенок не пострадал.

Кстати, во Владимирской области уже бывали случаи, когда жители умирали от укуса гадюки. Последний раз это произошло в конце июля 2014 года. Восьмилетнюю девочку, игравшую в деревне с родными, укусила гадюка. Ребенка отвезли в больницу, но не сумели спасти, несмотря на вколотую сыворотку: у ребенка случился анафилактический шок. Специалисты напоминают: если змея все же укусила, вызовите скорую или сами доберитесь до больницы. Ранку продезинфицируйте, наложите повязку, пейте больше воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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