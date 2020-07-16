Во Владимирской области в четвертый раз отменен особый противопожарный режим

Во Владимирской области с 15 июля отменен "особый противопожарный режим". Как говорится в постановлении, "в связи с нормализацией пожарной обстановки". Это означает, что снимается запрет на посещение лесов. Все остальные ограничения остаются, так как пожароопасный сезон, объявленный 7 апреля, все еще в силе. Это означает запрет на разведение костров в неустановленных местах, запрет на сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы.

Во Владимире в этом году - небывалый случай - особый противопожарный режим устанавливали четыре раза. В первый раз в конце марта - такого тоже никогда раньше не было. Причиной была необычно теплая погода и введение режима повышенной готовности из-за коронавируса, в общем, чтобы граждане не гуляли по лесам. Отменили особый режим через несколько дней, а потом 7 апреля ввели заново - опять примерно на неделю. В третий раз особый противопожарный режим ввели накануне майских праздников - это уже стандартная ситуация, перед майскими выездами на шашлыки его вводят всегда. А 15 мая опять отменили.

И, наконец, в четвертый раз особый противопожарный режим был введен 26 июня, а отменен 15 июля. Посмотрим, будет ли пятый раз, половина лета еще впереди.

На данный момент обстановка с лесными пожарами в области спокойная. Общее руководство по обеспечению пожарной безопасности в лесах и на торфяных месторождениях осуществляет комиссия администрации Владимирской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности совместно с Главным управлением МЧС России по Владимирской области, областным Департаментом лесного хозяйства, Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской и Владимирской областям, ГАУ ВО «Владимирский лесхоз», ООО «Мезиновское торфопредприятие», ООО «Кирюшинское», ФГБУ «Национальный парк «Мещёра», Костерёвским и Гороховецким филиалами ФГАУ «Оборонлес» Министерства обороны России.