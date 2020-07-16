Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 16 июля 2020: больше всего новых случаев в областном центре

Карта распределения новых случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области опять поменялась. Если в последнюю неделю больше всего новых случаев было в Петушинском, Ковровском и Муромском районах, то 16 июля в лидеры вышел областной центр.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 16 июля, во Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

7 сл. в г. Владимире,

6 сл. в Юрьев-Польском районе,

6 сл. в Ковровском районе,

6 сл. в Муромском районе,

5 сл. в Вязниковском районе,

4 сл. в Петушинском районе,

3 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Судогодском районе,

2 сл. в Кольчугинском районе,

2 сл. в Суздальском районе.

Всего на территории Владимирской области на 16 июля зарегистрирован 5091 случай заболевания: 887 сл. в г. Владимире, 746 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 609 сл. в Петушинском районе, 437 сл. в о. Муром, 396 сл. в Александровском районе, 381 сл. в Ковровском районе, 298 сл. в Собинском районе, 263 сл. в Вязниковском районе, 233 сл. в Юрьев-Польском районе, 180 сл. в Кольчугинском районе, 155 сл. в Судогодском районе, 126 сл. в Киржачском районе, 111 сл. в Меленковском районе, 87 сл. в Суздальском районе, 72 сл. в Камешковском районе, 45 сл. в г. Радужном, 35 сл. в Селивановском районе, 30 сл. в Гороховецком районе.

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Тем временем региональная медицина понемногу возвращается к функционированию в режиме "мирного" времени. Например, областная детская больница получила новое уникальное оборудование для проведения эндоскопических операций. Эндоскопическая стойка производства немецкой фирмы «Karl Storz» стоит 12 млн рублей, она приобретена за счёт средств фонда ОМС Владимирской области.

Это высокотехнологичное оборудование, с помощью которого детские хирурги, эндоскописты выполняют сложные малотравматичные операции. Техника уже начала использоваться. Эндоскопический метод хирургического вмешательства позволяет делать операции без разрезания кожи и мышц, операции проводятся через небольшие точечные проколы или естественные отверстия. Соответственно, потом не надо накладывать швы, заживление идет значительно быстрее, не образуются косметические дефекты. Новейшее медицинское оборудование в ОДКБ позволит улучшить качество оперативного лечения как новорождённых, так и детей более старшего возраста.

Кроме того, в августе Областная детская клиническая больница получит современный реанимобиль для транспортировки новорождённых, нуждающихся в лечении и реанимации в специализированном отделении.