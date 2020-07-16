2020-07-16T07:09:36+03:00
Общество

В Киржачском районе появился колокол имени космонавта Алексея Леонова

Услышать его звон можно в Свято-Андреевском храме
Виктория СУХОВА
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В колокол мог позвонить любой желающий.В колокол мог позвонить любой желающий.Фото: Виктория СУХОВА
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15 июля стал памятным днем для жителей деревни Новоселово. На звонницу Свято-Андреевского храма, который находится рядом с местом гибели Юрия Гагарина, подняли девятый космический колокол. Он назван именем Алексея Леонова.

Эту дату выбрали не случайно. Ровно 45 лет назад в этот день советский космонавт во второй раз поднялся на орбиту на космическом корабле «Союз-19». В этом полете впервые в мире была осуществлена стыковка с американским кораблем «Аполлон».

Храм с космическими фресками

Так получилось, что рядом с местом гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина находится храм святого апостола Андрея Первозванного, построенный в начале XIX века в честь победы русских войск над Наполеоном. За годы советской власти храм был практически разрушен.

В память о погибшем друге космонавт Алексей Леонов решил восстановить из руин этот храм, хотя мало кто верил, что ему это удастся.

- Он вложил в это дело много душевных сил и энергии, и я всегда была рядом. Хотя, признаюсь честно, была пессимистично настроена, не верила, что его кто-то поддержит, но он быстро сумел найти единомышленников, - вспоминает Светлана Леонова, вдова космонавта.

Часть росписей сделана по эскизам космонавта Алексей Леонова. Фото: Виктория СУХОВА

Часть росписей сделана по эскизам космонавта Алексей Леонова.Фото: Виктория СУХОВА

Часть росписей внутри храма сделана по эскизам Алексея Архиповича, поэтому под куполом рядом с Христом и Андреем Первозванным изображен парад планет и космический корабль, на стенах – святые-покровители первого отряд космонавтов. А еще Алексей Леонов подарил храму необычную Леушинская икону Божьей Матери, которая написана на фоне планеты Земля.

Звон на 10 километров

На отреставрированной колокольне установлена звонница с девятью колоколами, по количеству космонавтов, погибших за историю космических полетов. Каждый колокол носит имя одного из них.

По словам друзей-космонавтов, Алексей Леонов был очень сильным и энергичным человеком, потому и колокол получился такой же – мощный и очень звонкий.

Звон колокола буден слышен за 10 километров. Фото: Виктория СУХОВА

Звон колокола буден слышен за 10 километров.Фото: Виктория СУХОВА

- Все колокола были отлиты на воронежском предприятии. Главный колокол весом 900 кг был отлит в память о Гагарине, а в честь Алексея Архиповича мы сделали колокол весом 1300 кг. Его звон будет слышан за десять километров, - рассказал благотворитель Андрей Косогов.

- Люди смертны, а память вечна. Мы продолжаем дело Юрия Гагарина и Алексея Леонова. А значит наши дети, которые растут, будут знать историю и достижения нашей страны, - подчеркнул летчик-космонавт Валерий Токарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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