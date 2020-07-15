Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 15 июля 2020: автошколам разрешили работать, а праздник Огурца отменили

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро 15 июля в регионе лабораторно подтверждено 42 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Семь случаев в Петушинском районе, 6 - в Ковровском, 6 - в г. Владимире, 5 - в Юрьев-Польском, 5 - в Судогодском, по 4 случая прибавилось в Меленковском и в Александровском районах, 3 - в Собинском, 2 - в Кольчугинском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5048 случаев заболевания. Больше всего заболевших по-прежнему во Владимире - 880, 746 сл. в Гусь-Хрустальном, 605 в Петушинском, 431 в округе Муром, 396 в Александровском, 375 в Ковровском, 298 в Собинском, 258 в Вязниковском, 227 в Юрьев-Польском, 178 в Кольчугинском, 153 в Судогодском, 126 в Киржачском, 108 в Меленковском, 85 в Суздальском, 72 в Камешковском, 45 в г. Радужном, 35 в Селивановском, 30 в Гороховецком.

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Хотя прирост случаев еще идет, ограничения продолжают снимать. Губернатор Владимир Сипягин внес соответствующие изменения в указы «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей» и «О введении режима повышенной готовности», которые вступили в силу 14 июля. Теперь работать смогут не только организации, обучающие будущих водителей, но и индивидуальные предприниматели. Правда, только с учетом определенных требований. Например, перед началом занятий нужно померять температуру и осмотреть учащегося – вдруг у него есть насморк и признаки ОРВИ. В машине на занятиях должен сидеть только инструктор и ученик, а при сдаче экзамена – еще и инспектор ГИБДД. Пользоваться масками, перчатками и антисептиками обязательно, причем первые нужно менять раз в два часа, а утилизировать их нужно, пакуя в специальные пакеты. Раз в два часа нужно дезинфицировать салон авто, а делать влажную уборку – после каждого ученика. А вот открывать садики, которых с нетерпением ждут родители, пока не планируют. Пока открыты дежурные группы, но туда принимают только детей, родители у которых работают официально и не удаленно.

В регионе по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия, поэтому юбилейный. Двадцатый, праздник Огурца в Суздале отменили. Провести его решили в июле следующего года. Праздник должен был состояться 18 июля, в субботу, но коронавирус все отменил. Взамен музей-заповедник предлагает владимирцам присоединиться к флешмобу: выкладывать свои фотографии с праздников разных лет и делать к ним короткие подписи с хештегами #деньогурца, #суздаль, #мдз, #юбилейогурца. Самые яркие и веселые фотографии будут опубликованы на страницах социальных сетей ВСМЗ.