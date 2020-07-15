С начала эпидемии коронавируса во Владимирской области заболеваемость пневмонией выросла втрое

С момента начала эпидемии во Владимирской области от коронавируса умерло чуть больше 90 человек. При этом общая смертность в регионе за апрель-июнь 2020 года на 863 человека выше, чем за тот же период 2019 года.

Что же происходит? Владимирские медики на условиях анонимности говорят, что в регионе уже три месяца очень высокая смертность от внебольничных и двухсторонних пневмоний. Кстати, число внебольничных пневмоний действительно зашкаливает, это видно из данных бюллетеней, которые рассылает оперативный штаб.

По нашему запросу департамент здравоохранения Владимирской области предоставил подробную статистику по числу зарегистрированных случаев пневмонии в 2020 и 2019 году. Правда, не уточнив смертность от нее, так что эти выводы нам пришлось делать самим. Но и из имеющейся информации получилась следующая картина.

С пневмониями у нас действительно все плохо. Причем хуже становится аккурат с апреля (см. таблицу). Если в марте 2020 года число пневмоний больше, чем в марте 2019 года, всего на 80 случаев, то в мае цифры различаются втрое — 1250 случаев в 2020 году вместо 397 в 2019-м.

При этом по сравнению с прошлым годом выросла и общая смертность (без разделения по причинам смерти, так как эту статистику дает лишь Владимирстат, однако там разбивку по первому кварталу собрали лишь в мае, а о втором и говорить нечего). При этом если в апреле тенденция еще не прослеживалась, то вот в мае и тем более июне цифры подскочили значительно. Достаточно сказать, что в июне умерли 2226 человек. Это на 403 человека больше, чем в прошлом году (рост — 25%). Более того, такой смертности в июне не было много лет.

Учитывая, что пневмония является одним из симптомов при коронавирусе, можно предположить, что эти случаи являются частью новой заразы, однако тесты во Владимирской области делаются так долго (около двух недель), что больные не попадают в коронавирусную статистику. Этот факт отчасти подтверждают и бюллетени из областной администрации, публикуемые ежедневно, где внебольничным пневмониям уделяют чуть ли не такое же внимание, как и Covid-19.

Так что вряд ли стоит ждать во Владимирской области в ближайшее время наступления третьего этапа снятия ограничений. Напомним, что при нем разрешается магазинам и предприятиям сферы услуг работать без ограничений по площади и количеству посетителей. Ресторанам и кафе с этого момента можно обслуживать клиентов при условии, что между столиками будет сохранена дистанция до двух метров и установлены перегородки. Образовательные учреждения и гостиницы возобновят работу в полном объеме.

КОНКРЕТНО

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Общая смертность во Владимирской области за последние годы:

Год/месяц 2020 2019 2018 2017

июнь 2226 1623 1858 1781

май 2039 1831 1951 1985

апрель 1809 1757 1990 1750

март 1745 1735 2010 1805

февраль 1688 1675 1645 1710

январь 1904 2069 1927 2168

Количество больных с признаками пневмонии по дням в 2020 году:

5 июля — 41 (642 на стационарном лечении)

30 июня — 60 (739)

25 июня — 116 (740)

20 июня — 115 (818)

15 июня — 12 (800)

10 июня — 138 (816)

5 июня — 109 (762)

30 мая — 101 (677)

25 мая — 12 (687)

20 мая — 78 (730)