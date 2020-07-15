Число разводов во Владимирской области выросло после самоизоляции

«Коронавирусные» ограничения в этом году заставили многих владимирцев пересмотреть планы на будущее. Под угрозой оказались и свадьбы. Постановлением департамента юстиции областной администрации с 30 марта запретили регистрировать браки. Всем, кто уже подал заявление, предлагали перенести дату бракосочетания на более благоприятные времена. Исключения делали, но только в том случае, если передвинуть дату нельзя: например, жениха ждала служба в армии, долгая командировка или счастливая невеста готовилась стать матерью в ближайшее время. Правда, разводиться в это время не разрешали тоже. Вновь регистрировать браки и разводы разрешили только в июне. Большинство владимирских пар дождались счастливого момента: как говорят во Владимирском ЗАГСе, свадьбы отменили единицы.

Как и ожидалось, после отмены ограничений большинство стремятся скорей зарегистрировать брак. Как говорят во Владимирском ЗАГСе, в день приходят по тридцать пар. В июне, традиционно урожайном месяце на свадьбы, расписались 630 пар. Правда, это все равно заметно ниже, чем в июне прошлого года: тогда за месяц свадьбы сыграли 1024 пары. И в целом в этом году пока женятся меньше, чем в предыдущем. За первые полгода 2020 в регионе расписались 2106 молодоженов, а прошлом году за это же время добавилось 2996 семей. Самыми провальными месяцами ,как и ожидалось, стали апрель и май: 182 и 49 свадеб. Для сравнения – в прошлом году их было 347 и 323. Да и в целом в этом високосном году желающих расписаться меньше: в январе расписались 355 пар (а в прошлом году – 397), в марте – 307 (и 488 в прошлом). Единственным исключением стал февраль: в этом году этот месяц свадебным выбрали 583 жениха с невестами, а в прошлом – всего 417.

Впрочем, меньше стало не только свадеб, но и разводов: 1831 в первое полугодие 2020 против 2722 в первом полугодии 2019, хотя в некоторые непопулярные для свадеб месяцы, в том числе из-за постов, число разводящихся пар превышало число женящихся. Например, в этом году так получилось в январе и в марте. А в прошлом – в январе, феврале, апреле и мае. Официально оформлять разрыв горожане готовы в любое время года: в январе брак расторгли 442 человека (а в прошлом году – 430), в феврале 2020 года, как и в прошлом году, развелись 430 пар, в марте 362 (против прошлогодних 485), в апреле – 57 (а в прошлом году – 497), в мае 38 (и 394 в 2019), а в июне, когда ЗАГСы работали, отмечен резкий рост разводов – 502 (в прошлом году 451). Психологи связывают это с вынужденной самоизоляцией: некоторые пары не смогли выжить в замкнутом пространстве два месяца.