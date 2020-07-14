2020-07-14T11:04:50+03:00
Общество

Владимирских дачников атакуют дрозды

Из-за ранней весны они вывели птенцов больше, чем обычно
Алексей СУХОВ
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Пока люди страдают от коронавируса, природа радуется. Многие животные и птицы почувствовали себя вольготней и осмелели. Однако дрозды, похоже, не осмелели, а обнаглели. Во всяком случае, владимирские дачники этой весной и летом от них серьезно страдают, говорят в «Россельхозцентре Владимир».

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Сотрудники ведомства объясняют, что из-за ранней весны дрозды в этом году вывели в два раза больше птенцов, чем обычно. Замечать их в этом году фермеры начали уже в начале марта, а сейчас, в период сбора ягод, на садово-огородных участках развернулась самая настоящая битва за урожай.

Дрозды — птицы очень умные, сначала от них появляется один представитель – разведчик, и только через некоторое время прилетает вся стая. Если ягоды на участке сладкие, могут выклевать все подчистую. У владимирских дачников уже пострадал урожай жимолости и клубники.

– Дрозды очень быстро ко всему приспосабливаются, поэтому традиционное отпугивание на них действует плохо. Они быстро перестают воспринимать огородные «шумелки», чучела, зеркальца. Привыкают даже к людям и кошкам. Единственное, что может помочь садоводам, – это укрывной материал, чтобы птицы физически не дотягивались до ягод, – говорит Дарья Назарова, ведущий агроном отдела семеноводства филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области.

Лучше всего подойдет пластиковая сетка – тонкая, как леска, или более плотная. Найти такую, как правило, не составляет большого труда: ее продают в отделах с садовым инвентарем. На дачном участке сетку следует натянуть над грядками на дуги или, если речь идет о защите куста или дерева, на колышки или длинные палки. Если ширины не хватает, сетку можно сшить прочными капроновыми нитками.

Обязательно обратите внимание на диаметр ячеек: сетка должна ограждать созревшие плоды от птиц разного размера, поэтому выбрать лучше ту, где ячейки некрупные. Нетканый материал в качестве укрывного не подойдет, под ним ягоды будут преть и гнить без проветривания.

В ближайшее время во владимирских садах будут поспевать малина, крыжовник, смородина, так что лучше заранее подстраховаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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