Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 14 июля 2020: кому положены выплаты и льготы в связи с режимом повышенной готовности

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области 14 июля превысило 5000 человек. Число вновь выявленных случаев заражения весь июль остается стабильным - около 45 зараженных, плюс-минус один-два случая.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 14 июля во Владимирской области лабораторно подтверждено 44 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

6 сл. в Петушинском районе,

6 сл. в Юрьев-Польском районе,

5 сл. в Собинском районе,

5 сл. в о. Муром,

5 сл. в Кольчугинском районе,

4 сл. в Ковровском районе,

3 сл. в г. Владимире,

2 сл. в Вязниковском районе,

2 сл. в Александровском районе,

2 сл. в Радужном,

2 сл. в Камешковском районе,

2 сл. в Суздальском районе.

Всего во Владимирской области на 14 июля зарегистрировано 5006 случаев заболевания: 874 сл. в г. Владимире, 746 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 598 сл. в Петушинском районе, 431 сл. в о. Муром, 392 сл. в Александровском районе, 369 сл. в Ковровском районе, 295 сл. в Собинском районе, 258 сл. в Вязниковском районе, 222 сл. в Юрьев-Польском районе, 176 сл. в Кольчугинском районе, 148 сл. в Судогодском районе, 126 сл. в Киржачском районе, 104 сл. в Меленковском районе, 85 сл. в Суздальском районе, 72 сл. в Камешковском районе, 45 сл. в г. Радужном, 35 сл. в Селивановском районе, 30 сл. в Гороховецком районе.

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Региональные власти напоминают, что в связи с распространением коронавирусной инфекции и тяжелой экономической ситуацией социально незащищенные категории граждан имеют право на дополнительные выплаты и льготы. Если вы почему-то не получили полагающиеся вам выплаты, то еще не поздно - можно обращаться в учреждения социальной защиты населения, и все начислят.

Во Владимирской области введены такие дополнительные выплаты.

1. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Право на нее имеют граждане, постоянно проживающие во Владимирской области, с детьми в возрасте от 3 лет и не достигшими 8 лет, со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума (10768 рублей на человека в месяц). Размер выплаты составляет 5390 рублей в месяц на каждого ребёнка.

В состав семьи при расчёте среднедушевого дохода включаются родитель, подавший заявление о назначении ежемесячной выплаты, его супруг, несовершеннолетние дети. Учитываются все доходы семьи, кроме доходов от трудовой деятельности членов семьи, признанных на день подачи заявления безработными.

Заявление можно подать одним из следующих способов:

– в электронном виде через "Госуслуги";

– лично в учреждение социальной защиты населения по месту жительства;

– через МФЦ;

– по почте заказным письмом.

При подаче заявления на эту меру поддержки в течение текущего года ежемесячная выплата назначается с 1 января 2020 года.

На сегодняшний день выплата произведена на 16,6 тыс. детей на общую сумму 600,5 млн рублей.

2. Автоматическое продление мер социальной поддержки.

С 1 апреля до 1 октября т.г. автоматически продлено предоставление мер социальной поддержки без истребования подтверждающих документов для 93 тыс. семей региона:

– ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка;

– ежемесячного пособия на ребёнка;

– денежной компенсации беременным женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте до трёх лет;

– денежных выплат малоимущим многодетным семьям (на питание и проезд, на школьную спортивную форму, лекарства на детей в возрасте до 6 лет, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг);

– субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.

3. Единовременная выплата малоимущим многодетным семьям.

Малоимущим многодетным семьям, получающим меры социальной поддержки и не воспользовавшимся финансовой поддержкой в 2020 году, в апреле оказана государственная социальная помощь в размере 3114 рублей без предоставления документов о доходах и составе семьи. Эту выплату получили свыше 7,4 тыс. семей, на эти цели направлено 23,5 млн рублей.