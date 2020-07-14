Бассейны во Владимире открываются. Но не все

Во Владимирской области на прошлой неделе разрешили посещение бассейнов. Вот только сразу в тот же день запустить их смогли не все. Более того, некоторые муниципальные бассейны и вовсе решили не спешить с открытием и подождать осени.

Ждите сентября

Дело в том, что согласно постановлению губернатора, жителям Владимирской области хоть и разрешается посещать плавательные бассейны, но только при условии соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора и главного государственного санитарного врача по Владимирской области. А это означает социальную дистанцию, замеры температуры у всех посетителей и так далее. И если частники готовы на все, лишь бы вновь зарабатывать, то вот муниципальные спортивные учреждения хотят выждать.

- В середине августа перезвоните. К тому моменту будет ясно, когда бассейн вновь откроется. А пока у нас отпуск, - сказали в Городском центре здоровья, что на улице Мира. Здесь располагается старейший и самый известный бассейн в городе. Однако ясно, что как минимум, до осени броситься в заплыв здесь точно не удастся.

Как не удастся это сделать еще в двух городских бассейнах — том, что находится в спортивном комплексе ВлГУ, а также в бассейне Спортивного Клуба Армии (СКА). Оба взяли перерыв до сентября. С университетом это понятно. Там сейчас каникулы. А вот насчет СКА непонятно. Возможно, в министерстве обороны тоже решили пока не рисковать.

9 человек на одну дорожку

Зато частные фитнес-центры очередным послаблением обрадовались. И уже начали работать. Они и до этого уже начали заниматься со своими клиентами. Однако теперь, по их же собственным словам, запустились «в полную силу».

Например, фитнес-центр World Gym (улица Ново-Ямская, 79е), в стенах которого располагается единственный в областном центре бассейн длиной 50 метров (олимпийский стандарт), возобновил его работу с этой недели. Все занятия (как групповые, так и индивидуальные) осуществляются лишь по записи. Местный бассейн предлагает: многоступенчатую систему водоподготовки и водоочистки, противоскользящее покрытие полов, зону водных развлечений, гидромассаж и релакс-зону, зону проведения занятий аква-аэробикой (более 10 видов групповых программ).

Свои ограничения есть и в фитнес-центре «Муравей» (улица Дворянская, 27а). Здесь записаться на свободное купание в бассейне (он скромнее — 25 метров длиной) можно лишь за сутки. При этом время ограничено — на одну дорожку в сутки выделено девять человек.

При этом во всех фитнес-центрах действует система клубных карт. То есть записаться на разовое купание нельзя. Нужно приобрести годовую карту. Цены на них варьируются от пяти тысяч и дороже. Цена зависит от крутости вашего ассортимента.

Если вам кажется, что дороговато, то вспомните о том, что сейчас в регионе нет ни одного разрешенного для купания места. И плавание в местных водоемах вообще-то запрещено и карается штрафом. Так что бассейны становятся хорошей альтернативой рекам, озерам и прудам.