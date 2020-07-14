В Палатах открылась выставка "Спасибо врачам"

Не успели во Владимире заработать музеи, как в выставочном центре ВСМЗ "Палаты" открылась небольшая, но очень актуальная и трогательная выставка, посвященная медикам, которые в наше сложное время отважно выполняют свой долг - "Спасибо врачам".

Цель выставки - показать владимирцам лица и биографии людей, которые в любое время, в любой ситуации остаются преданными своему делу – спасать людей.

Выставка объединила предметы, связанные с двумя медиками, один из которых тесно связан с Владимирской областью. В экспозиции представлены маска и скальпель заслуженного врача РФ Валентина Бабышина, которого 21 июня 2020 года среди первых наградили Орденом Пирогова. Он работает в БСП города Владимира. Заслуженного врача РФ Валентина Бабышина многие владимирцы знают лично. Награду за большой вклад в борьбу в коронавирусом учредил лично Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Также на выставке представлен портрет ленинградского профессора Георгия Ряжкина, бережно хранящийся в фондах музея-заповедника. Он занял центральное место в витрине. Герой картины прошел Великую Отечественную войну, находился на передовой, где спасал раненых. Врач был награжден двумя орденами Красной звезды и медалями «За боевые заслуги». Автор картины - заслуженный художники РСФСР Олег Ломакин. Он учился в школе при Ленинградской академии художеств, когда началась блокада. Эвакуированный в 1942 году из блокадного Ленинграда в Самарканд, Ломакин был направлен в зенитно-артиллерийское училище. В боях под Курском его тяжело ранили, и после демобилизации он вернулся к учебе. Широкую известность художнику принесли портретные работы.

Портрет профессора Ряжкина был передан автором во владимиро-суздальский музей-заповедник в 1988 году. Герой картины, так же, как ее автор, прошел войну и пережил все тяготы фронтовой жизни, по долгу службы находясь на передовой, спасая раненых. Он отправился на фронт после окончания медицинской академии, с 1943 по 1945 год был дивизионным эпидемиологом, командовал санитарной ротой. В мирное время майор Ряжкин – практикующий врач и педагог военной академии. За ратную и послевоенную службу он был награжден орденами Красной звезды (1945, 1954) и медалями «За боевые заслуги» (1944, 1950).

А еще в музее хранится альбом, в котором собраны портреты врачей больницы скорой помощи, именуемой в народе «Красным крестом». С каждым снимком связана личная история самоотверженного и беззаветного служения. Этой выставкой музей говорит спасибо всем врачам. От всего сердца!