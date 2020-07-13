Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 13 июля 2020: что разрешили, а что все еще запрещено

Уже две недели количество новых случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области остается стабильным. На 13 июля, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания. Они распределились так:

7 сл. в Ковровском районе,

6 сл. в Петушинском районе,

6 сл. в о. Муром,

6 сл. в Вязниковском районе,

5 сл. в г. Владимире,

4 сл. в Александровском районе,

4 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Судогодском районе,

2 сл. в Радужном,

2 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Гусь-Хрустальном районе.

Всего во Владимирской области на 13 июля зарегистрировано 4962 случая заболевания коронавирусом: 871 сл. в г. Владимире, 746 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 592 сл. в Петушинском районе, 426 сл. в о. Муром, 390 сл. в Александровском районе, 365 сл. в Ковровском районе, 290 сл. в Собинском районе, 256 сл. в Вязниковском районе, 216 сл. в Юрьев-Польском районе, 171 сл. в Кольчугинском районе, 148 сл. в Судогодском районе, 126 сл. в Киржачском районе, 104 сл. в Меленковском районе, 83 сл. в Суздальском районе, 70 сл. в Камешковском районе, 43 сл. в г. Радужном, 35 сл. в Селивановском районе, 30 сл. в Гороховецком районе.

Во Владимирской области действует второй этап снятия коронавирусных ограничений. Что это означает для туристов и местных жителей? Мы собрали полную информацию.

Что разрешено полностью:

Работа непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. м.

Работа крупных торговых центров с ограничением пребывания покупателей в отделах не более 1 человека на 4 кв.м.

Работа ярмарок и рынков под открытым небом.

Занятия спортом на открытом воздухе.

Прогулки в парках, скверах и на улицах без ограничений.

Работают фонтаны.

Что разрешено частично:

Работа музеев и выставочных залов - только при условии ограничения числа посетителей и разделения входящих и выходящих потоков. На данный момент открыты: во Владимире - Палаты, Музей хрусталя (только первый этаж), Музей природы, музей в Водонапорной башне, Дмитриевский собор, Исторический музей. Не работает музей в Золотых воротах и Успенский собор. В Суздале открыты территории кремля, музея деревянного зодчества и Спасо-Евфимиевого монастыря, а также отдельные объекты на их территориях. Открыт Музей хрусталя в Гусь-Хрустальном, проводятся экскурсии в Муромцево, в усадьбе Храповицкого (с ограничением числа посетителей).

Работа фитнес-центров и спортивных клубов, бассейнов. При этом в них запрещено проведение соревнований и массовых мероприятий, предоставление услуг общественного питания.

Работа кафе - только летние веранды. В помещениях посетителей принимать запрещено.

Что запрещено:

Прогулки на детских площадках.

Работа аттракционов в парках.

Купание в открытых водоемах и отдых на пляжах.

Работа детских садов (кроме дежурных групп).

Проведение массовых спортивных и культурных мероприятий.

Работа кинотеатров.

Кстати, на этой неделе планируется решить вопрос с открытием детских садов и кинотеатров. Произойдет это не раньше 15 июня.