Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 12 июля: в регионе начался второй этап снятия коронавирусных ограничений с

Владимирская область вступает во второй этап снятия коронавирусных ограничений. С 30 июня и до сегодняшнего дня в регионе ежедневно выявляется менее 50 инфицированных коронавирусом в сутки.

По нормативам Роспотребнадзора, для перехода от первого ко второму этапу снятия ограничений должно выполняться несколько условий: коэффициент заражаемости (то есть число граждан, которых заражает один носитель коронавируса до его изоляции) - не более 0,8; наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19 - не менее 50%; охват тестированием не менее 90 тестов на 100 тысяч населения в день.

Формально Владимирская область под первый критерий для снятия ограничений не совсем подходит: коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как соотношение числа инфицированных за последние 4 дня к числу за предыдущие 4 дня составляет 0,95. Со вторым критерием тоже не все понятно: по данным на 10 июля, во Владимирской области развернуто 1368 коек для лечения пациентов с Covid-19 и внебольничной пневмонией, из них 661 – занято, 707 – свободно. В том числе развернуто 915 коек для лечения пациентов c коронавирусной инфекцией: 461 – занято, 454 – свободно. Таким образом, число свободных коек для коронавирусных больных чуть меньше 50%, для больных с пневмонией - чуть больше 50%. И только с тестированием все в порядке, в сутки делается около 2000 тестов.

Но у Роспотребнадзора есть право учитывать и другие критерии для снятия ограничений, например, смертность от коронавируса. На 11 июля, во Владимирской области умерло 88 человек.

По совокупности показателей Владимирская область и вступила во второй этап. Что это значит?

На втором этапе, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в регионе могут открыть крупные магазины (до 800 м2) и торговые точки, в том числе уличные (ограничение количества посетителей и требование отдельного входа сохраняются). Могут также возобновить работу отдельные образовательные организации.

Торговые центры, в том числе крупные, у нас открыты уже неделю. Так что реальное изменение, которое должны почувствовать на себе жители Владимирской области - открытие детских садов, пока, вероятно, с 50-процентной наполняемостью групп.

Среди граничащих с Владимирской областью регионов снятие ограничений таково:

Рязанская область - третий этап, практически все разрешено;

Нижегородская область - первый этап;

Ивановская область - первый этап;

Ярославская область - второй этап;

Костромская область - первый этап;

Московская область - второй этап;

Москва - третий этап.