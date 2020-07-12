Артисты сгоревшего владимирского драмтеатра покажут спектакль на Поклонной горе

Судьбу Владимирского театра драмы, пострадавшего от пожара, в областной администрации обсудили 10 июля. Напомним, единственный драматический театр в регионе загорелся днем 29 июня. Причины пожары, на котором пострадал один из электромонтеров, работавшим в здании, пока выясняются. По информации ГУ МЧС по региону, возгорание в здании театра возникло при проведении электротехнических работ сотрудниками подрядчика, который уже работал в театре. На этот раз в зрительном зале проводился текущий ремонт освещения.

- Тщательно разбираемся, объект непростой. В интересах следствия конкретных оценок озвучивать не могу. Срок проверки продлён до 30 дней. Речь идет о крупном ущербе, кроме того, есть пострадавший, - отметил начальник регионального управления МЧС России Алексей Купин.

После того, как проверка закончится и назовут сумму ущерба, театр начнут готовить к ремонту, составлять проектно-сметную документацию. А пока владимирцы собирают деньги для восстановления, в Минкульте также обещали помощь возродить театр. Сами артисты, оставшиеся без сцены, пока будут работать, но на других площадках.

- Важнейшей нашей задачей сейчас является поддержка творческого коллектива, обеспечение его работы на период восстановления театра. Уже достигнута договоренность о выступлении артистов театра на площадках других учреждений культуры, разработан график. Отмечу, что был отклик и из других регионов. Например, уже намечены выступления на сцене Ивановского музыкального театра. Репетиции труппа начнет в ближайшее время, – сообщила директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова.

Кроме гастролей и выступлений на базе других учреждений культуры, артисты драмтеатра планируют до наступления холодов работать на открытых площадках. 3 сентября Владимирский театр драмы сыграет спектакль «Молодая гвардия» на Поклонной горе в Москве, а премьеру, запланированную на октябрь, предварительно решено играть на сцене владимирского Арт-дворца. Также, как сообщил директор Владимирского драмтеатра Борис Гунин, система отопления здания серьезно не повреждена, а значит, театр будет готов войти в зиму.

Директор Владимирского областного театра драмы Борис Гунин

Но если драмтеатр восстановить планируют, то судьба городского центра культуры из Гусь-Хрустального, сгоревшего практически одновременно с театром, пока не решена. Повреждения слишком серьезные и пока не решено ,есть ли смысл возрождать его из пепла. Но, как пообещал губернатор Владимир Сипягин, муниципалитет не бросят один на один с этой бедой.