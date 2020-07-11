Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 11 июля 2020: вылечившимся от коронавируса владимирцы предлагают сдавать плазму для больных

Владимирская область, судя по всему, вышла на короновирусное плато и задержалась на нем. На утро 11 июля в регионе вновь 45 заболевших: 6 в Петушинском, 5 в Ковровском, 5 в округе Муром, 5 в Гусь-Хрустальном, 4 во Владимире, 4 в Юрьев-Польском, 4 в Александровском, 3 в Вязниковском, 2 в Кольчугинском, 2 в Камешковском, 2 в Суздальском, 1 в Гороховецком, 1 в Собинском и 1 в Радужном. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4874 случая заболевания коронавирусом, которые распределились так: 861 случай во Владимире, 745 - в Гусь-Хрустальном, 581 - в Петушинском районе, 415 – в округе Муром, 384 - в Александровском, 353 - в Ковровском, 287 - в Собинском, 245 - в Вязниковском, 212 - в Юрьев-Польском, 168 - в Кольчугинском, 143 - в Судогодском, 124 - в Киржачском, 100 - в Меленковском, 83 - в Суздальском, 70 - в Камешковском, 41 - в г. Радужном, 34 - в Селивановском, 28 - в Гороховецком.

Во Владимирской области начали собирать плазму крови у переболевших новой коронавирусной инфекцией. Она будет использоваться для лечения тяжелобольных пациентов с Covid-19. Первым в регионе ее сдал 9 июля на Областной станции переливания крови один из сотрудников Судогодской центральной районной больницы, перенесший новую коронавирусную инфекцию. Как отмечают врачи, переливание крови при некоторых заболеваниях – не новый способ лечения. Введение иммунной плазмы другим заболевшим Covid-19 называется пассивной иммунизацией. Такая плазма уже содержит антитела, которые борются с коронавирусом. По оценке специалистов, такой метод помогает примерно в 40% случаев.

Как сообщил главный врач Областной станции переливания крови Дмитрий Находкин, один донор может предоставить плазму для одного-трех пациентов. И при эпидемии такой метод иммунизации может спасти жизни десяткам пациентам.

- Владимирские доктора, переболевшие коронавирусом, первыми осознали актуальность акции по сдаче иммунной плазмы. Уже достигнута договорённость об участии в донорской акции с другими медработниками региона. Большое им за это спасибо! Свою лепту по спасению человеческих жизней могут внести и сами пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией и хорошо себя чувствуют. Приглашаем их посетить Областную станцию переливания крови и поделиться плазмой, – обратился к жителям региона Дмитрий Находкин.

Тем, кто хочет стать донором, нужно обращаться на Областную станцию переливания крови по тел. (4922) 53-71-00 (с 13.00 до 15.00) или по электронной почте: oblstkrov@clients.vinfo.ru.

Между тем в регионе продолжают снимать ограничения. Например, владимирским спортсменам разрешили выезжать на соревнования в другие регионы. Главное условие – в тех краях должны быть сняты ограничения на проведение спортивных мероприятий. К соревнования спортсменов и их тренеров допустят только при условии, что перед выездом, не ранее, чем за трое суток, они сдадут тест на коронавирус и получат отрицательный результат.

А вот для владимирцев старше 65 лет режим самоизоляции продлили. Пенсионеры по-прежнему могут выйти только в магазин и поликлинику. Также им разрешается вынести мусор и выгулять собаку, но не дальше, чем в ста метрах от дома.