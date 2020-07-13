Владимирцы стали реже обращаться в банки за кредитными каникулами

Жители Владимирской области стали реже обращаться в банки для предоставления "кредитных каникул". Программы отсрочки выплат по кредитам - так называемые "кредитные каникулы" - были введены с 20 марта из-за эпидемии коронавируса, когда многие стали терять работу или зарплату.

Как рассказали во владимирском отделении Банка России, пик обращений владимирцев за кредитными каникулами пришелся на апрель. Тогда банки приняли около 9000 таких заявок. В мае было подано 4000 обращений об отсрочках по выплатам, в июне - только 1500.

Видимо, все, кто нуждался в кредитных каникулах, уже написали свои обращения. Всего за время коронавирусной эпидемии во Владимирской области было подано почти 16,3 тысячи заявок на изменение графиков платежей по кредитным договорам. По данным на 1 июля, банки одобрили 9,9 тыс. обращений от физлиц, то есть 62,8% от всего числа рассмотренных заявлений. По 9,4 тысячам договоров условия выплат уже изменили.

Сумма реструктурированной задолженности составила более 3,2 млрд рублей. Из них 1,9 млрд – это задолженность по потребительским кредитам и 747 млн рублей – ипотека, что наводит на интересные мысли: ипотечные заемщики пострадали от корона-кризиса меньше, чем те, кто брал потребительские кредиты. Хотя сумма среднего долга по ипотеке в четыре раза больше: средний размер реструктурированного долга по ипотечным договорам составил 1,2 млн рублей. По потребительским кредитам – 333 тысяч рублей. Меньше всего пользуются возможностью изменить график выплат заемщики с автокредитами. За три месяца во Владимирской области реструктурировали всего 170 таких займов на 110,7 млн рублей.

«Снижение числа заявок на кредитные каникулы свидетельствует как о частичном восстановлении экономической активности владимирцев, так и о том, что потребность в такой поддержке уже в определенной степени удовлетворена. Каникулы позволили не допустить просрочки по кредиту, выиграть время, чтобы вернуться к обычному графику платежей, сделать посильными выплаты. В тех случаях, когда заемщик передумал до наступления первого дня каникул, он может просто отозвать свое заявление и обратиться за каникулами в дальнейшем», - отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

Те владимирцы, которые воспользовались правом на кредитные каникулы, но по истечении 90 дней не смогли предоставить документы, подтверждающие снижение дохода, могут по согласованию с банком перейти из государственной программы кредитных каникул в собственную программу банков. Это позволит добросовестным заемщикам избежать возникновения просроченной задолженности, а также не испортить свою кредитную историю.