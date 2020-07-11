2020-07-10T17:31:55+03:00
Общество

Во Владимире начинает работу велопрокат

Пока запланирована работа 27 точек парковки велосипедов
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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Во Владимире начинает работу сервис "велошеринга" - проката велосипедов, когда взять двухколесный транспорт можно в одном месте, а сдать в другом. То есть использовать велосипед можно будет не для того, чтобы покататься, а как полноценный транспорт, доехать из точки А в точку В.

Велопрокат начнет работать во Владимире в воскресенье, 12 июля. Старт проекта - в 12.00 на Театральной площади. Пока во Владимире будет работать 27 парковок велошеринга, расположенных в центральной части города и в восточном районе. Егор Даниленко, руководитель компании, организующей велошеринг, сообщил, что сейчас к услугам пользователей будут около 150 велосипедов. В перспективе их число увеличится до 300, а число парковок велошеринга вырастет до 70.

В следующем сезоне в прокате появятся и электросамокаты.

Чтобы взять велосипед напрокат, нужно сфотографировать на свой смартфон QR-код, имеющийся на велосипедах, скачать соответствующее приложение, зарегистрироваться на нем и привязать платежную карту. Пока оплачивать прокат велосипеда можно будет только поминутно. Тариф — 2 рубля/минута.

Точки велопроката будут расположены по адресам:

ул. 850-летия, д. 7 (недалеко от магазина «Обувь и аксессуары»),

ул. Горького, д. 85-в («карман» на велодорожке),

ул. Комиссарова, д. 30 (за остановкой общественного транспорта),

Суздальский пр-т, д. 8 (площадка перед «Руськино»),

Суздальский пр-т, д. 6 (тротуар на пересечении с ул. Юбилейной),

ул. Горького. д. 38-а («карман» на тротуаре),

ул. Большая Московская, д. 4 (край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 16 (край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 24 (край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 44 (край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 54 (край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 66 (край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 76 (край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 35 (у стойки информации),

ул. Комиссарова, д. 34 (у магазина «Бристоль»),

ул. Большая Московская, д. 1 (угол парковки транспортных средств),

ул. Большая Московская, д. 3 (за остановкой «Золотые ворота»),

ул. Гоголя, д. 2 (край тротуара),

ул. Октябрьская, д. 7 (край тротуара),

Октябрьский пр-т, д. 43 (край тротуара),

ул. Гагарина, д. 2-б (правый нижний угол площадки),

пр-т Ленина, д. 1 (край тротуара),

ул. Мира, д. 36-а (угол слева у входа в ЦПКО),

ул. Мира, д. 34 (у стойки информации),

ул. Гагарина, д. 7 (край тротуара),

ул. Гагарина, д. 5 (край тротуара),

ул. Гагарина, д. 5 (справа от входа в торговые ряды).

Уже сейчас можно предвидеть, что в первое время с работой велопроката будут проблемы. Половина велопарковок находится в центре - на улице Большая Московская, буквально через каждые 50 метров, и на улице Гагарина. Соответственно, половина из 150 велосипедов будут изначально припаркованы там. Если владимирцы массово возьмут в прокат велосипеды в центре и приедут на них, скажем, в Доброе, то там их будет просто некуда сдать - в том районе всего три велопарковки. То же самое относится к району улицы Горького - всего несколько парковок. А смысл "велошеринга" как раз в том, чтобы взять велосипед, быстро доехать куда надо и сдать его, не заморачиваясь с хранением.

Впрочем, ажиотажного спроса на велопрокат не ожидается - цена довольно высокая. За получасовую поездку (примерно столько времени ехать на велосипеде из центра в Доброе) придется заплатить 60 рублей, почти в три раза больше, чем стоит проезд в автобусе.

Но лиха беда начало: в Москве велопрокат тоже начинался с 50 точек и 550 велосипедов, а сейчас это один из самых востребованных городских сервисов.

КСТАТИ

Как оплачивается велопрокат в Москве

Повременной оплаты нет. Есть суточные тарифы, месячные и сезонные. В каждый тариф включено неограниченное количество поездок длительностью до 30 или до 45 минут (зависит от тарифа). За превышение времени поездки надо доплачивать. Это сделано, чтобы увеличить "ротацию" велосипедов и стимулировать велопоездки на короткие расстояния.

Стоимость проката в сутки (30-минутные поездки) - 105 рублей, на весь сезон до конца октября (45-минутные поездки) - 1050 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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