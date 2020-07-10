Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 10 июля 2020: в регионе разрешили работать фитнес-центрам

Число новых заражений коронавирусом в сутки во Владимирской области продолжает снижаться, хотя и незначительно. Однако сменилась тенденция распределения новых случаев по региону: уже несколько дней лидирует округ Муром.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 10 июля, за последние сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 44 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

7 сл. в о. Муром,

5 сл. в г. Владимире,

4 сл. в Петушинском районе,

4 сл. в Ковровском районе,

3 сл. в Вязниковском районе,

3 сл. в Юрьев-Польском районе,

3 сл. в Кольчугинском районе,

3 сл. в Александровском районе,

3 сл. в Судогодском районе,

2 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

2 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Камешковском районе,

1.сл. в Гороховецком районе,

1 сл. в Селивановском районе.

Всего во Владимирской области на 10 июля зарегистрировано 4829 случаев заболевания: 857 сл. в г. Владимире, 740 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 575 сл. в Петушинском районе, 410 сл. в о. Муром, 380 сл. в Александровском районе, 348 сл. в Ковровском районе, 286 сл. в Собинском районе, 242 сл. в Вязниковском районе, 208 сл. в Юрьев-Польском районе, 166 сл. в Кольчугинском районе, 143 сл. в Судогодском районе, 124 сл. в Киржачском районе, 100 сл. в Меленковском районе, 81 сл. в Суздальском районе, 68 сл. в Камешковском районе, 40 сл. в г. Радужный, 34 сл. в Селивановском районе, 27 сл. в Гороховецком районе.

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Во Владимирской области продолжают снимать коронавирусные ограничения. С 10 июля в регионе разрешена работа спортивных секций и учреждений. 8 июля губернатор Владимирской области внес очередные изменения в Указ от 12 мая № 127 «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей».

Этими изменениями снимаются ограничения с работы учреждений физической культуры и спорта при условии соблюдения санитарных норм, установленных Роспотребнадзором.

Возобновить работу могут открытые и закрытые спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и фитнес-клубы.

При этом все еще запрещено купание в открытых водоемах и посещение пляжей, а также проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий.

Запрещена продажа на территории спортивных центров продуктов питания и горячих напитков.