2020-07-09T20:53:31+03:00
Общество

Открытие детских садов во Владимире: мы узнали, когда Роспотребнадзор разрешит работу садиков

Для этого регион должен перейти к третьему этапу снятия ограничений
Алексей СУХОВ
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..Фото: Мария ЛЕНЦ
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Один из главных вопросов, который сейчас интересует многих жителей Владимирской области (при условии, что у них есть маленькие дети) — когда в 33 регионе откроют детские сады. А то уже и торговые центры открыли, и предприятиям разрешили работать, и даже про открытие кинотеатров заикнулись, однако при этом в детских садах работают лишь временные группы, в которые берут детей всех возрастов.

В итоге, на одного двухлетнего может прийтись по нескольку пятилетних. Для детей эта разница колоссальна. Пока двухлетка ходит еще порой не до конца уверено, пятилетний уже носится как поезд «Ласточка». Да и запросы у них разные. Так что для многих родителей совсем уж маленьких детей временные группы — не вариант.

Опять же во многих садиках из-за всей этой коронавирусной ситуации в подвешенном состоянии остался вопрос с определением групп на будущий год. Заведующие откладывают его до неопределенных времен, а у родителей это вызывает нервозность (если, конечно, им не безразлично, что происходит с их ребенком в саду).

К сожалению, в Роспотребнадзоре обнадежить родителей не могут. Не потому что, не хотят, просто ситуация до сих пор нестабильная.

- Детские сады можно открывать лишь на третьем этапе снятия ограничений, однако мы пока лишь на первом, - сказала официальный представитель регионального отделения Роспотребнадзора Марина Колтунова. - И особого улучшения ситуации мы не видим. Да, число заболевших вроде бы стабилизировалось, однако резкого снижения при этом нет. Да и по смертности Владимирская область выглядит не очень хорошо. У нас очень высокая смертность от внебольничных и двухсторонних пневмоний. Так что мы добро пока точно дать не можем. Впрочем, здесь многое зависит от того, возьмет ли на себя ответственность губернатор. Он же открыл торговые центры, хотя мы были против.

Кстати, наши источники в департаменте и управлении образования говорят, что негласная директива на данный момент такова — открыть садики после 15 июля. Но официально эту дату никто не подтверждает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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