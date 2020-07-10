При обустройстве прогулочной зоны на Соколова-Соколенка власти отказались от идеи разгородить ее заборами

На этой неделе во Владимире состоялась встреча жителей Доброго с работниками мэрии, отвечающими за проект обустройства прогулочной зоны на улице Соколова-Соколенка. Встреча прошла прямо на месте сооружения будущего объекта: прогулочную зону обустраивают на месте снесенных металлических гаражей.

Пешеходно-велосипедная зона отдыха должна появиться по четной стороне улицы Соколова-Соколенка. Ее протяженность - километр, она соединит улицы Комиссарова и Куйбышева и станет логическим продолжением зоны отдыха, оборудованной около Красносельского пруда. Вдоль улицы Соколова-Соколенка будет проложено около 1000 метров велосипедных дорожек, а параллельно им - почти 2000 метров тротуаров.

Вдоль тротуаров установят фонари-торшеры: низкие светильники, предназначенные специально для пешеходной зоны. Там же появятся 4 площадки для отдыха со скамейками, цветниками и газонами. Общая площадь озеленения составит более 17 тыс. кв. метров. Стоимость работ, по предварительной оценке, составит около 16,5 млн рублей, деньги будут выделены из средств городского бюджета.

Одна из проблем, которая волновала жителей прилегающего микрорайона - не будет ли слишком шумно, ведь зона отдыха будет расположена прямо напротив жилых домов. Такая ситуация уже возникала во Владимире: когда открыли детскую площадку рядом со сквером на Чайковского, жители домов, чьи окна выходят на нее, жаловались на шум, беготню и детские крики с утра до поздней ночи. Сейчас все привыкли, и жалоб больше не поступает. В мэрии надеются, что так же будет и здесь.

Председатель совета дома по улице Комиссарова, 3-б Галина Титова говорит, что благоустройство на Соколова-Соколенка положительно воспринято и жителями соседних улиц. Люди приветствуют новый благоустроенный комплекс для отдыха всего микрорайона.

- Раньше боялись, что будет слишком шумно, теперь недовольных буквально единицы. Мы же видим, что вместо, извините, «пьяни-рвани» и опасных заброшенных гаражей, гуляют мамы-папы с колясками, детки на самокатах, молодежь на турниках. В общем, дай бог, чтобы все получилось, - говорит она.

Визуализацию проекта - проще говоря, картинки, как все это будет выглядеть - разработали специалисты владимирской архитектурной мастерской «MIR Architects». Проект размещен на официальном интернет-сайте мэрии, там продолжается голосование (http://www.vladimir-city.ru/city/vote/). На данный момент 85% участников обсуждения поддерживает проведение благоустроительных работ в предложенном формате, 15% проголосовали против.

Сейчас идет подготовка документации для организации аукциона по выбору подрядчика. Тот, кто выиграет конкурс, еще до начала реновации должен будет встретиться с жителями микрорайона, ответить на все вопросы и, если необходимо, принять замечания и предложения людей.

Главный архитектор города Владимира Андрей Быков сказал, что мэрия намерена переломить исторически сложившуюся ситуацию, когда Доброе воспринималось исключительно как «спальный район», где не нужны общедоступные благоустроенные места отдыха. Сейчас ситуация изменилась: в 2018 году был реконструирован большой Красносельский сквер у пруда на улице Комиссарова, в этом году началась реконструкция парка «Добросельский». Следующий шаг - создание нового пешеходно-велосипедного пространства на улице Соколова-Соколенка.

Местные жители надеются, что этот район ждет такое же преображение, какое случилось с Красносельским прудом: вместо замусоренного "бомжатника" получилось чистая, красивая прогулочная зона, детский городок, спортивные площадки, где люди гуляют с детьми, кормям уток.

Перед тем, как начать благоустройство, мэрия закрыла "распивочную" на улице Соколова-Соколенка, стоящую прямо под окнами домов, а администрация Фрунзенского района снесла вдоль улицы почти 250 нелегальных и бесхозных гаражей.

Хотя в целом жители проект прогулочной зоны одобряют, но есть и причины для недовольства. Например, непонятно, как будет решена проблема пересечения будущих велодорожек с заездами для автомобилей во дворы жилых домов. Главный архитектор Андрей Быков и начальник городского управления ЖКХ Алексей Шумник объяснили, что на заездах предусмотрены искусственные неровности, препятствующие разгону автомобилей, а также перепады высот между проезжей частью и велосипедными дорожками. Но будут ли довольны автомобилисты - большой вопрос. Например, дороги вокруг обновленного сквера на Чайковского стали редкостно неудобны: там нарисовали "зебры" в самых неподходящих местах, и теперь проехать, не нарушив ПДД, практически невозможно.

Еще две претензии высказала Галина Локостова, директор управляющей организации «МУПЖРЭП», которая обслуживает в районе Соколова-Соколенка десятки многоквартирных жилых домов. Во-первых, не затронет ли благоустройство территорию земельных участков многоквартирных домов, где собственники паркуют свои машины? А во-вторых, зачем нужно разгораживать пешеходную, автомобильную и велозоны металлическими заборами.

Заборы вообще - больное место Владимира. Их ставят где надо и где не надо, превращая город в какую-то клетку. А отгораживать заборами велодорожки еще и опасно - велосипедисты, особенно дети, могут в них въехать и сильно пострадать.

Жители предложили заборов не ставить, а разгородить пространство живыми изгородями, бордюрами и газонами.

Алексей Шумник ответил, что по поводу «живой изгороди» - лично он за, но надо услышать мнение специалистов-озеленителей, какой кустарник и в какое время лучше высаживать.

Если все пойдет по плану, работы планируется выполнить к началу осени.