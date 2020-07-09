Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 9 июля 2020 года: в регионе открылись плавательные бассейны, на очереди - кинотеатры под открытым небом

Во Владимирской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 9 июля, за последние сутки лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

7 сл. в о. Муром,

7 сл. в Вязниковском районе,

6 сл. в Ковровском районе,

6 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

5 сл. в Собинском районе,

5 сл. в г. Владимире районе,

3 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Киржачском районе,

2 сл. в Кольчугинском районе,

1 сл. в Юрьев-Польском районе,

1 сл. в Селивановском районе.

Всего во Владимирской области на 9 июля зарегистрировано 4739 случаев заболевания: 848 сл. в г. Владимире, 731 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 565 сл. в Петушинском районе, 395 сл. в о. Муром, 375 сл. в Александровском районе, 339 сл. в Ковровском районе, 286 сл. в Собинском районе, 235 сл. в Вязниковском районе, 205 сл. в Юрьев-Польском районе, 162 сл. в Кольчугинском районе, 136 сл. в Судогодском районе, 122 сл. в Киржачском районе, 94 сл. в Меленковском районе, 80 сл. в Суздальском районе, 67 сл. в Камешковском районе, 40 сл. в г. Радужном, 33 сл. в Селивановском районе, 26 сл. в Гороховецком районе.

Число заболевших коронавирусом во Владимирской области снижается, но незначительно. Тем не менее, режим самоизоляции постепенно ослабляется. 8 июля губернатор Владимир Сипягин внёс изменения в Указ № 38 от 17 марта «О введении режима повышенной готовности», которым исключил из списка закрытых учреждений плавательные бассейны. Так что плавательные бассейны смогут возобновить работу в любой момент, но при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора и главного государственного санитарного врача по Владимирской области.

Также обсуждается открытие кинотеатров во Владимирской области. На совещании в областном Киноцентре, которое прошло 7 июля, директор департамента культуры Алиса Бирюкова сказала: «И руководство кинозалов, и зрители с нетерпением ждут возможности снова смотреть кино на большом экране в комфортных условиях, но это станет возможным только после соответствующих разрешений, а также при неукоснительном выполнении рекомендаций Роспотребнадзора».

Пока в регионе рассматриватся вариант организации кинопоказов под открытым небом в формате «open air» при условии соблюдения необходимой дистанции между зрителями. Напомним, кинопоказы на открытом воздухе несколько последних лет проводились во Владимире на Никитском бульваре и пользовались большой популярностью.

Напомним, ранее в регионе разрешили занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе, а также на открытых и закрытых спортивных сооружениях, в физкультурно-оздоровительных комплексах и фитнес-клубах. Возобновилась деятельность музеев и библиотек. С 6 июля открылись торговые центры.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Из-за коронавируса многодетные семьи Владимирской области в этом году не смогут получить бесплатные путевки

Несколько лет многодетные семьи Владимирской области получали бесплатные путевки для отдыха в Словении и на Черном море. Однако в этом году из-за коронавирусной инфекции пока не начались смены в детских лагерях даже во Владимирской области. А постановлением главного санитарного врача Российской Федерации предписано, что до снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, отдых детей и их оздоровление должны быть организованы в пределах российского субъекта по месту их фактического проживания. Выезд на отдых за пределы региона не разрешен.

В нашем регионе по-прежнему действуют ограничительные меры в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019.

Поэтому семьи, получившие право на бесплатные путевки в лагеря Краснодарского края, не смогут отправиться за пределы Владимирской области.

Предоставление бесплатных путевок многодетным и малообеспеченным семьям будет возобновлено в 2021 году в соответствии с действующим законодательством.