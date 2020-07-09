2020-07-08T17:18:06+03:00
Общество

С начала года во Владимирской области утонуло 9 человек

Среди утонувших было двое детей
Виктория СУХОВА
Поделиться:
..Фото: Вероника ПАНИНА
Изменить размер текста:

В регион пришла жара, и чтобы хоть как-то охладиться, люди отправляются купаться. И это несмотря на то, что официально купальный сезон еще не стартовал. К слову, 32 пляжа из 54 готовящихся к открытию уже прошли освидетельствование.

Как рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах областного управления МЧС Игорь Богомазов, на 54 пляжах и 12 неорганизованных местах отдыха дежурят аварийно-спасательные службы, местные поисково-спасательные отряды.

Но и они не всегда в силах помочь. С начала года в регионе случилось 14 происшествий, в результате которых погибли 9 человек, в том числе – 2 ребёнка. Было спасено 34 человека, в том числе 12 детей.

Трагедии с детьми чаще всего происходят из-за недосмотра взрослых. В частности, последний случай произошёл в деревне Раменье Суздальского района. 8-летний мальчик утонул, оставшись без контроля родителей, лишь со старшими приятелями.

Что касается трагедий со взрослыми, основные причины – это купание в неразрешённых местах с непроверенным дном, купание в нетрезвом виде или купание людей с хроническими заболеваниями.

- Вчера в Сельце мужчина решил искупаться в пруду. Дно там не обследовано, много травы, водорослей, большая мутность. Человек утонул, - рассказал Игорь Богомазов.

Один из случаев гибели произошёл на промышленном карьере у деревни Глубоково в Петушинском районе. Мужчина нырнул в месте, не приспособленном для купания, и погиб.

Трагедия с молодым человеком произошла и на водохранилище в городе Гусь-Хрустальном. Там на воде отдыхали трое подростков, один из них утонул. По предварительной причине, у него были проблемы со здоровьем.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Палов травы больше не будет

С начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 34 очага лесных пожаров на общей площади 42,34 га, (116 природных (ландшафтных) пожаров на общей площади 153,94 Га, в том числе 5 торфяных на площади 0,0117 Га) при этом случаев перехода лесных пожаров на населенные пункты не допущено. Все очаги тушились в день обнаружения.

Также известно о 525 случаях загорания травы (их пик пришелся на март). Два раза огонь переходил на дома и нежилые постройки населенных пунктов. В областном управлении МЧС говорят, что активная фаза палов травы уже завершена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Легойда: про скандал старца Сергия и Собчак, чипирование, фильм Михалкова и чувства атеистов
Идет ли у православных раскол? И опасен ли для нас Билл Гейтс? Об этом в интервью «КП» рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Новости 24
Во Владимирской области за сутки похолодает на 20 градусов
Промышлявший кражами ковровчанин попался пьяным за рулем
По Владимиру катался 12-летний мальчик за рулем автомобиля
Во Владимирской области планируют открыть кинотеатры
Гусевчанина будут судить за ложное сообщение о заложенной бомбе
Домиленд запустил цифровую доску объявлений
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза
ВТБ Мобайл подключил 100 тысяч абонентов
Владимирскому бизнесу дали бесплатный интернет-доступ
15% бизнесменов Владимирской области закрыли свои фирмы из-за коронавируса
Перевозки контейнеров на Горьковской железной дороге выросли в первом полугодии на 12,4%
В Содышке утонул пьяный 42-летний мужчина
На пожаре в Александрове эвакуировали 7 человек
В Судогде мотоциклист врезался в машину, а потом насмерть сбил пешехода
Во Владимире медалью "За любовь и верность" наградят 11 пар
В Муроме пройдет финал конкурса "Открытая вода"
В День семьи, любви и верности в Муроме поженят 20 пар
В Ковровском историко-мемориальном музее откроется выставка Никаса Сафронова
Владимирцев приглашают на виртуальную презентацию книги известного журналиста Светланы Биткиной
Во Владимирской области мошенники под видом сотрудников МЧС вымогают у домов культуры деньги
Владимирские художники подарили картины больницам Владимирской области
В Минкультуре пообещали помочь восстановить Владимирский драмтеатр
Во Владимире за три дня из окон выпало четверо детей