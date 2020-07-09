С начала года во Владимирской области утонуло 9 человек

В регион пришла жара, и чтобы хоть как-то охладиться, люди отправляются купаться. И это несмотря на то, что официально купальный сезон еще не стартовал. К слову, 32 пляжа из 54 готовящихся к открытию уже прошли освидетельствование.

Как рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах областного управления МЧС Игорь Богомазов, на 54 пляжах и 12 неорганизованных местах отдыха дежурят аварийно-спасательные службы, местные поисково-спасательные отряды.

Но и они не всегда в силах помочь. С начала года в регионе случилось 14 происшествий, в результате которых погибли 9 человек, в том числе – 2 ребёнка. Было спасено 34 человека, в том числе 12 детей.

Трагедии с детьми чаще всего происходят из-за недосмотра взрослых. В частности, последний случай произошёл в деревне Раменье Суздальского района. 8-летний мальчик утонул, оставшись без контроля родителей, лишь со старшими приятелями.

Что касается трагедий со взрослыми, основные причины – это купание в неразрешённых местах с непроверенным дном, купание в нетрезвом виде или купание людей с хроническими заболеваниями.

- Вчера в Сельце мужчина решил искупаться в пруду. Дно там не обследовано, много травы, водорослей, большая мутность. Человек утонул, - рассказал Игорь Богомазов.

Один из случаев гибели произошёл на промышленном карьере у деревни Глубоково в Петушинском районе. Мужчина нырнул в месте, не приспособленном для купания, и погиб.

Трагедия с молодым человеком произошла и на водохранилище в городе Гусь-Хрустальном. Там на воде отдыхали трое подростков, один из них утонул. По предварительной причине, у него были проблемы со здоровьем.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Палов травы больше не будет

С начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 34 очага лесных пожаров на общей площади 42,34 га, (116 природных (ландшафтных) пожаров на общей площади 153,94 Га, в том числе 5 торфяных на площади 0,0117 Га) при этом случаев перехода лесных пожаров на населенные пункты не допущено. Все очаги тушились в день обнаружения.

Также известно о 525 случаях загорания травы (их пик пришелся на март). Два раза огонь переходил на дома и нежилые постройки населенных пунктов. В областном управлении МЧС говорят, что активная фаза палов травы уже завершена.