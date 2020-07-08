Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 8 июля 2020: во Владимире проверили открытые ТЦ на соблюдение санитарных норм

Впервые за долгое время наибольшее количество заболевших за сутки во Владимирской области выявлено в Муроме. Всего, по данным регионального Роспотребнадзора, во Владимирской области на 8 июля 2020 года лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

7 сл. в о. Муром,

7 сл. в Вязниковском районе,

6 сл. в Ковровском районе,

6 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

5 сл. в Собинском районе,

5 сл. в г. Владимире,

3 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Киржачском районе,

2 сл. в Кольчугинском районе,

1 сл. в Юрьев-Польском районе,

1 сл. в Селивановском районе.

Всего н 8 июля 2020 года на территории Владимирской области зарегистрировано 4739 случаев заболевания: 848 сл. в г. Владимире, 731 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 565 сл. в Петушинском районе, 395 сл. в о. Муром, 375 сл. в Александровском районе, 339 сл. в Ковровском районе, 286 сл. в Собинском районе, 235 сл. в Вязниковском районе, 205 сл. в Юрьев-Польском районе, 162 сл. в Кольчугинском районе, 136 сл. в Судогодском районе, 122 сл. в Киржачском районе, 94 сл. в Меленковском районе, 80 сл. в Суздальском районе, 67 сл. в Камешковском районе, 40 сл. в г. Радужном, 33 сл. в Селивановском районе, 26 сл. в Гороховецком районе.

.

Тем временем во Владимирской области открылись торговые центры - их работа разрешена с 6 июля. Обязательное требование - соблюдение санитарных норм, установленных на время пандемии коронавируса. Вечером 6 июля выполнение этих норм проверил губернатор Владимир Сипягин, первый вице-губернатор Александр Ремига и представители департамента предпринимательства, полиции и Роспотребнадзора проверили, как эти требования соблюдаются в открытых ТЦ Владимира.

Проверка началась с ТЦ "Тандем". Контролеров во главе с губернатором Владимиром Сипягиным интересовало, как соблюдается социальная дистанция и разделение потоков покупателей. При входе в комплекс «Тандем» размещена информация о том, что покупатели должны быть в масках и перчатках, о соблюдении дистанции в 1,5 метра. Установлены дезинфекторы. Потоки движения покупателей разделены, "Тандем" для этого хорошо приспособлен. Введены нормативы по числу посетителей: 1 человек на 10 квадратных метров.

Торговый центр «Мегаторг» инспектировала комиссия во главе с Александром Ремигой. Там контролеры выявили ряд организационных недоработок - посетители были без масок, в некоторых отделах скапливались толпы покупателей. «В первые дни возобновления работы торгового комплекса и поток покупателей, ожидавших этого момента три месяца, особенно велик, и администраторам непросто сориентироваться в организации этого потока. Поэтому было организовано выездное совещание в «Мегаторге». Департамент развития предпринимательства настоятельно рекомендовал администрации торгового центра усилить входной контроль потока покупателей для исключения нахождения в здании посетителей без масок, разработать план мероприятий, направленных на недопущение скопления посетителей в секциях и обязательное соблюдение социальной дистанции», – сообщил по итогам рейда первый заместитель губернатора.

Общие санитарные требования в "Мегаторге" соблюдены: организована дезинфекция, продавцы прошли инструктаж. Нарушают нормы эпидемиологической безопасности именно покупатели. «Необходимо строго соблюдать все меры эпидемиологической безопасности, иначе объекты торговли придётся закрыть. Когда речь идёт о жизни и здоровье людей, жёсткое реагирование на нарушения неизбежно», – предупреждает и. о. директора департамента предпринимательства Виктория Кулыгина.

По итогам внепланового рейда Владимир Сипягин дал поручение профильным ведомствам на регулярной основе организовать работу комиссий по контролю за соблюдением в торговых комплексах всех защитных мер. Принято решение направить в адрес руководства регионального Управления Роспотребнадзора рекомендации о проведении информационной кампании, направленной на повышение сознательности граждан в вопросах соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.