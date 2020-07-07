2020-07-07T21:50:18+03:00
Происшествия

Под Владимиром охранник застрелил подростка, которого отец привел воровать рыбу

Мальчик с отцом рыбачили на частном пруду
Ирина Мальцева
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Трагедия произошла на водоеме в Собинском районе, недалеко от Владимира.Трагедия произошла на водоеме в Собинском районе, недалеко от Владимира.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Трагедия произошла глубокой ночью 6 июля, когда пятнадцатилетний подросток из Собинского района вместе со своим отцом приехали в частное рыбхозяйство, расположенное в районе автодороги Лакинск-Курилово в СОбинском районе. Там в Куриловском пруду, как называют его местные жители, разводили карпов, продавали ее и устраивали платную рыбалку для ценителей.

Подросток с велосипедами спрятался в кустах, а его отец отправился снимать ловушку для рыб, поставленную им накануне. Но незаметно забрать добычу не удалось: зная, что рыба регулярно пропадает, тридцативосьмилетний сотрудник частного рыбного хозяйства караулил похитителей в кустах, прихватив с собой охотничье ружье. Увидев, как незнакомец вытаскивает ловушку, охранник выстрелил в воздух, а когда отец, оставив рыбу, попытался скрыться, бросился за ним вдогонку.

Тут мужчина и заметил в кустах силуэт подростка. Решив, что там прячется похититель рыбы, он выстрелил на поражение. Пятнадцатилетний мальчик не выжил: он получил множество ран от попавшей в него дроби. Его успели довести до больницы, но медики оказались бессильны: в о:40 его доставили в приемное отделение Собинской районной больницы, и во время этого он скончался.

Как рассказывают местные жители, отец с сыном были не единственные, кто наведывался на этот пруд, а друзья погибшего парнишки уверяют, что он сам «пошел на дело» впервые. Кстати, пробраться на пруд несложно – забора нет, дорогу перегораживает только шлагбаум. Также собинцы уверяют, стрелявший – не просто наемный сотрудник, а хозяин, вложивший в свой бизнес немало труда. Он сам вызвал скорую помощь и полицию, объяснив, что произошло.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ – «убийство». Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в региональном Следкоме.

Сейчас решается вопрос о том, где будет находиться стрелявший во время следствия – дома, под подпиской или на домашнем аресте, или в СИЗО. Следствие настаивает на его аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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