В городах Владимирской области женятся и разводятся чаще, чем в деревнях и селах

Ореол романтики, витающий вокруг праздника 8 июля, разбивается о быт и удручающие цифры статистики.

В прошлом году в регионе поженились 8166 пар. Это немного больше, чем в 2018 году (8121 пара). Проверку бытом и характером не прошли 5503 семьи, на пять меньше, чем в 2018 году.

Однако статистики говорят, что не все так плохо, ведь коэффициент брачности немного увеличился и составляет 6 заключенных браков на 1000 человек населения. А вот коэффициент разводимости не изменился: 4 развода на 1000 человек.

Ковровский район – в аутсайдерах по свадьбам

В городе женятся и разводятся чаще, чем в селах и деревнях. Смотрите сами: среди горожан в прошлом году было заключено 6,4 брака на 1000 человек, а среди селян - 4,7 брака. Что касается расставания, то коэффициент разводимости для горожан составил 4,2 на 1000 населения, а для селян - 3,4.

Чаще всего в прошлом году вступали в брак в Суздальском районе (8,2 брака на 1000 жителей), реже всего в Ковровском районе (3,2 брака). С чем это связано, остается только гадать. Скорее всего, жителям и гостям очень нравится суздальский ЗАГС и прогулки по древнему городу после росписи.

Рожать стали меньше

Несмотря на всевозможные выплаты и материнский капитал, рождаемость вверх не взлетает. За первые четыре месяца этого года по сравнению с январем-апрелем 2019 года рождаемость в области снизилась с 3799 новорожденных до 3153.

Упал и коэффициент рождаемости – с 8,5 на 1000 человек населения в прошлом году до 7 на 1000 человек в этом. При этом больше всего рожают в городе, село в этом плане отстает.

Не обошла общая тенденция и родину святых Петра и Февронии - город Муром. В январе-апреле 2020 года в Муроме родилось 268 младенцев (129 мальчиков и 139 девочек), а за тот же период прошлого года - 297 малышей (140 мальчиков и 157 девочек). И все же Муромский район можно ставить в пример, ведь коэффициент рождаемости вырос на 5,4%.

А праздновать будем?

Из-за пандемии масштабного празднования в День семьи, любви и верности с концертом на набережной не будет. Праздник решили перенести в онлайн-формат.

С 11 до 20 часов на мультимедийном экране на площади у здания ДК им.1100-летия пройдет трансляция праздничных концертов. В 16 часов в Свято-Троицком монастыре будут вручать медали «За любовь и верность».

Также в 16 часов Муромский историко-художественный музей проведет виртуальную экскурсию по выставке работ Владимира Чумакова из серии «Петр и Феврония Муромские».

В течение дня Централизованная библиотечная система округа будет проводить онлайн-марафон «Семейный праздник», а на виртуальных площадках ДК им.1100-летия Мурома состоится старт дистанционного творческого конкурса «Моя семья – моё богатство», , который продлится до 31 июля.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мультики, спектакли и марафоны во Владимире - онлайн

Владимирская областная филармония приглашает в 10 часов на показ мультфильма «Сказ о Петре и Февронии», в 12.00 – на марафон видеоклипов о любви, в 16.00 - на трансляцию музыкального спектакля «Князь Владимир» Музыкально-просветительского театра, а в 18.00 – на трансляцию программы «Русская свадьба Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» им.М.Фирсова.

Областной Дворец культуры и искусства в 12.00 начнёт показ концерта «Любовь - восьмое чудо света» народного коллектива эстрадного вокала «Новый звук», и онлайн-выставки владимирской фотохудожницы Полины Рузановой, посвященной празднику.

Областной Центр народного творчества в 10.00 проведёт онлайн-экскурсию «Алый краешек неба» по фовыставке в Доме фольклора с участием автора Игнатенко. В 11.00 и 12.00 желающие могут принять участие в мастер-классах росписи по дереву «Ромашковое настроение», и изготовления традиционной свадебной куклы «Неразлучники», . В 14.00 на свой концерт с «Любовью в сердце» приглашает ансамбль «Владимирские рожечники» под управлением Александра Лебедева.

В областной библиотеке для детей и молодёжи в 11.00 стартует праздничный семейный онлайн-марафон «Всё начинается с семьи». Посетители смогут увидеть ролики об истории праздника, подключиться к мастер-классам для всей семьи, ответить на вопросы познавательной викторины. Для малышей будет подготовлен специальный выпуск «Сплюшкиных сказок». Мероприятия марафона рассчитаны на разные возрастные категории от 0+.

Областная научная библиотека представит проект «День семьи, любви и верности в Научке». В 12.00 стартует акция «Традиция семейного чтения», 12+, в 13.00 - онлайн-викторина по книге Рязанова «Сказание о Петре и Февронии», а в 14.00 - викторина «Семейные усадьбы писателей» из цикла «Немного о повседневной жизни писателей». В 16.00 пройдёт презентация книги члена Союза журналистов Светланы Биткиной «Сто тысяч слов».

Владимирская областная специальная библиотека для слепых в 10.00 начнёт рассказ об истории праздника, в 16.00 – пригласит на интерактивный проект «Сколько песен о любви сложено».

Владимирский областной Киноцентр в 13.00 приглашает на просмотр фильмов-участников областного фестиваля «Киностарт» по тематике семейных ценностей.

В парках культуры и отдыха с 12.00 будут проходить тематические программы, посвящённые Дню семьи, любви и верности.