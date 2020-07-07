2020-07-07T15:20:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 7 июля 2020: из-за угрозы заражения выпускники пишут ЕГЭ в особых условиях

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 7 июля 2020 года
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пошла вторая неделя периода, в течение которого во Владимирской области число новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет менее 50 в сутки. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 7 июля, за последние сутки лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

6 сл. в Александровском районе,

6 сл. в Собинском районе,

6 сл. в о. Муром,

5 сл. в Ковровском районе,

4 сл. в Петушинском районе,

3 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

3 сл. в Кольчугинском районе,

3 сл. в г. Владимире,

3 сл. в Судогодском районе,

3 сл. в Суздальском районе,

2 сл. в Вязниковском районе,

1 сл. в Радужном,

1 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Камешковском районе.

Всего во Владимирской области на 7 июля зарегистрировано 4694 случая заболевания: 843 сл. в г. Владимире, 725 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 565 сл. в Петушинском районе, 388 сл. о. Муром районе, 375 сл. в Александровском районе, 333 сл. в Ковровском районе, 281 сл. в Собинском районе, 228 сл. в Вязниковском районе, 204 сл. в Юрьев-Польском районе, 160 сл. в Кольчугинском районе, 136 сл. в Судогодском районе, 120 сл. в Киржачском районе, 91 сл. в Меленковском районе, 80 сл. в Суздальском районе, 67 сл. в Камешковском районе, 40 сл. в г. Радужном, 32 сл. в Селивановском районе, 26 сл. в Гороховецком районе.

. Фото: другой источник.

.Фото: другой источник.

В условиях коронавирусных ограничений во Владимирской области сейчас проходит сдача ЕГЭ выпускниками одиннадцатых классов. Сегодня, 7 июля, основной день сдачи самого массового экзамена - по русскому языку. Экзамен был разделен на два дня, чтобы не создавать скопления школьников в аудиториях. Всего во Владимирской области русский язык сдают в 55 пунктах приема экзамена - ППЭ. Всего за два дня экзамен должны сдать 5827 выпускников. Экзаменационная работа состоит из 27 вопросов, минимальный балл, который нужно набрать для подачи документов в вузы - 36. Результаты станут известны примерно 20 июня.

Из-за эпидемической обстановки школьники при входе в ППЭ не только проходят рамки металлоискателя и сдают мобильники, но и должны заходить в масках и перчатках, также им измеряют температуру бесконтактным термометром. В самой аудитории маски и перчатки можно снять, они для учеников не обязательны. А вот для педагогов и вспомогательного персонала средства индивидуальной защиты - обязательный пункт. В аудитории должно одновременно находиться не более 10 учеников, парты расставлены на расстоянии 1,5 метра.

Ситуацию осложняет тридцатиградусная жара. Проветривание в школах не рекомендовано Роскомнадзором из-за риска сквозняков, которые могут сдуть и перемешать экзаменационные бланки. Школьникам разрешено взять на экзамен воду, но подписанные бутылки надо оставлять перед входом на столе. Во время ЕГЭ можно будет выходить попить.

Следующий массовый экзамен - математику профильного уровня - школьники будут сдавать 10 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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