Во Владимире обновили график отключений горячей воды

Во Владимире вновь ремонтные работы на теплосетях ведутся согласно графику. Если помните, то в мае из-за коронавируса составленный уже график отключений горячей воды пришлось отменить. После этого в течение почти двух месяцев о новых отключениях сообщали на сайте ОАО «ВКС» в режиме онлайн. И вот теперь мэрия опубликовала новый график.

Впрочем, точными в этом график являются лишь даты начала работ, а вот сроки окончания ремонтов и гидравлических испытаний могут измениться.

- В случае, если нарушений на сетях не будет обнаружено, то горячую воду включат раньше, - сказали в пресс-службе владимирского филиала ПАО «Т Плюс». - В этом году уже были примеры, когда отключения длились всего 36 часов. В юго-западном районе гидравлические испытания показали, что все в порядке, и на этом работы на сетях были закончены.

КОНКРЕТНО

График оставшихся отключений

25.06.2020 — 08.07.2020

ул.Большая Нижегородская, д.104;

ул.Восточная, дома 20-а, 80, 80-а, 80-б;

ул.Добросельская, дома 2, 2-в, 4, 34, 38-а, 161, 161-а, 161-б, 163, 165, 165-а, 165-б, 167, 167-а, 167-б, 167-г, 169, 171, 173, 175, 177, 179-а, 183, 185, 185-а, 189, 189-а, 191, 191-а, 191-б, 191-в, 193, 193-а, 193-б, 193-г, 195, 195-а, 195-б, 195-в, 197, 197-а, 199-а, 201, 201-б, 203-а, 205-а, 207-б, 215, 217;

Добросельский проезд, дома 2, 4;

ул.Егорова, дома 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 8, 8-а, 9, 9-а, 10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 12, 14, 16, 16-а;

ул.Жуковского, дома 2, 8, 8-а, 8-б, 8-д, 14, 29;

ул.Комиссарова, дома 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23-а, 25, 27, 29, 33, 33-а, 35, 35-а, 37, 37-а, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69-а;

Константино-Еленинский проезд, д.1;

ул.Растопчина, дома 1, 1-г, 3, 3-а, 5, 7, 15, 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 27, 27-а, 29, 31, 31-а, 33, 33-а, 33-б, 33-в, 35, 37, 39, 39-а, 39-б, 39-в, 41, 41-а, 43, 45, 45-а, 45-б, 47, 49, 49-а, 51, 49-б, 53, 53-а, 53-б, 55, 55-а, 57, 57-а, 59, 61, 61-а, 61-б;

ул.Суворова, дома 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 3-а, 4, 4-а, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 9-а, 11;

ул.Соколова-Соколёнка, дома 6-б, 6-в, 18-а, 24-а, 30;

Суздальский проспект, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9-а, 9-б, 9-г, 11, 11-д, 14, 15, 15-а, 16, 17, 17-а, 17-б, 18, 20, 21, 21-а, 21-б, 22, 24, 25, 26, 26-а, 27, 27-а, 29, 31, 35;

ул.Юбилейная, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 10, 11-а, 12, 14, 15, 16-а, 16-б, 18, 18-а, 20, 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 32, 34, 36, 38, 38-а, 40, 42, 44, 46, 46-а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64-а, 66, 68, 70, 74, 76, 76-а, 78.

30.06.2020 — 13.07.2020

проспект Строителей, дома 3/7, 4, 4-а, 5-а, 6, 6-а, 7-а, 7-б, 7-в, 7-г, 8, 8-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 14, 14-а, 16, 16-а, 16-б, 18, 18-а, 20, 20-б, 22, 22-а;

ул.Чернышевского, д.3.

01.07.2020 — 14.07.2020

ул.Октябрьская, д.4.

мкр.Юрьевец, Строительный проезд, дома 11, 11-а

ул.Верхняя Дуброва, дома 37, 39, 41;

ул.Нижняя Дуброва, дома 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 21-а, 37, 37-а, 39, 39-а;

ул.Сперанского, д.11.

05.07.2020 — 18.07.2020

1-й Коллективный проезд, дома 1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 6, 6-а, 7;

ул.1-я Пионерская, д.88-г;

ул.850-летия, дома 4-а, 6;

ул.Асаткина, дома 2-а, 2-б, 4/6, 8, 34, 36;

ул.Белоконской, дома 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15, 15-а, 15-б, 15-в, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 21,

21-а, 23, 25;

ул.Березина, д.2-а;

ул.Ватутина, д.15;

ул.Горького, дома 48, 50, 52, 52-а, 54, 56, 56-а, 56-б, 58, 58-а, 60, 60-а, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 85-а, 85-б,87, 87-а, 87-б, 89, 91, 93, 95-а, 97, 84, 86, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 107-а, 113, 113-а, 113-б, 115, 125, 129,

131;

ул.Гастелло, дома 1, 2, 3, 7, 7-а, 15, 17;

ул.Кирова, дома 15, 17, 19;

ул.Краснознамённая, дома 5, 6-а, 8, 8-а, 10;

ул.Луговая, д.20;

ул.Лакина, дома 1, 3;

ул.Молодёжная, дома 1, 2, 4;

ул.Модорова, дома 3, 4, 4-а, 5, 6, 8;

ул.Матросова, дома 28, 28-а, 28-б;

ул.Народная, дома 8, 16;

ул.Никитина, дома 2-а, 2-б;

проспект Строителей, дома 1, 2, 2-а, 2-б;

ул.Студенческая, дома 6-г, 6-д;

ул.Северная, дома 55, 63, 65;

ул.Тракторная, дома 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 3, 3-а, 3-б, 4, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 8, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

ул.Юрьевская, дома 3/32, 5.

11.07.2020 — 24.07.2020

2-й Почаевский проезд, д.4;

ул.1-я Пионерская, дома 20, 22-а, 55, 55-а, 57, 59, 61, 61-а, 63, 65, 67, 68, 68-а, 80, 80/80-а, 80-а, 82, 86, 86-а, 88, 88-в, 90-а;

ул.Большая Нижегородская, д.5, 11, 27, 34, 34-б, 33-а, 36, 63, 63-а, 63-б, 63-в, 63-е, 63-ж, 63-з, 63-и, 63-к, 63-л, 63-у, 65, 65-а, 65-б, 65-д, 65-ж, 67, 67-б, 67-в, 67-г, 67-д, 98;

ул.Грибоедова, дома 2, 6/88, 9;

ул.Крупской, дома 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 8;

ул.Каманина, дома 4, 5, 6, 10/18, 14, 16, 18, 21, 22, 23-а, 24, 25, 26, 28, 30/18, 31, 35, 37;

ул.Лермонтова, дома 11-а, 13, 15, 15-а, 17/19, 19, 21, 22, 26-б, 26-в, 28-б, 28-а, 28-в, 30-б, 30-в, 30-г;

ул.Мира, дома 36-г, 37, 37-а, 38, 40, 41, 45, 46/12, 47, 55, 57, 59, 61-а,70, 72, 74, 76, 78/23, 80/24, 82, 84, 86/11, 90, 92, 94, 96;

ул.Михайловская, дома 4, 6, 8, 10-а, 12, 14, 16, 20, 28, 28-а, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59-а, 61;

ул.Почаевская, дома 1, 2, 2-а, 2-б, 20, 21, 21-а, 22, 22-а, 23, 24, 25, 26, 30;

ул.Полины Осипенко, дома 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 23-а, 23-б, 21, 27, 28, 30, 31, 31-а, 32, 33-а;

ул.Суздальская, дома 2? 11, 14, 24;

ул.Северная, дома 1, 1-б, 2, 3, 5, 7, 15-а, 18-а, 22, 24, 24-а, 25, 26, 26-а, 28, 28-а, 30, 32, 34, 34-а, 36, 36-а, 38/2, 41, 45-а, 47,49, 53, 53-а;

ул.Труда, дома 2/7, 4, 4-а, 7, 8, 8-а, 10/20, 11, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 19, 21, 22, 23, 27, 27-а, 36, 38;

ул.Фейгина, дома 1, 2/20, 4, 6/25, 9, 11/74, 13, 13-а, 23-а, 35-а.

ул.Батурина, д.1-а;

ул.Большая Московская, дома 29, 29-а, 41, 43-а, 45, 49, 53, 55, 57, 57-а, 63, 71, 75-а;

ул.Вокзальная, дома 2, 3, 5, 12, 14, 16, 32, 47;

ул.Воровского, дома 6, 8-а, 14;

Варваринский проезд, д.3;

Воронцовский переулок, д.2;

ул.Гагарина, д.7;

ул.Герцена, дома 4, 35;

ул.Кремлёвская, дома 4-а, 10, 12;

ул.Карла Маркса, д.16;

ул.Луначарского, дома 24, 28, 28-а, 29-а, 35, 37-а, 37-б;

ул.Музейная, дома 2, 7;

ул.Осьмого, дома 2, 4, 2/6;

ул.Подбельского, дома 2, 12, 14, 16, 19;

Почтовый переулок, д.4;

Спортивный переулок, дома 1, 2, 4-а;

ул.Усти-на-Лабе, дома 1, 2, 2-а, 4, 4-а, 5-а, 5-б, 5-в, 5-г, 5-д, 6, 7, 7-а, 7-б, 8, 8-а, 13/19, 14, 15, 16, 20, 22, 23/1, 27-а, 33.

15.07.2020 — 28.07.2020

мкр.Лесной, дома 1, 2, 3, 4, 5, 5-б, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11,

12, 12-а, 13, 14, 15.

20.07.2020 — 02.08.2020

ул.Дворянская, дома 13, 15;

ул.Садовая, д.10;

ул.Студёная гора, д.20-а.

29.07.2020 — 11.08.2020

ул.Баумана, дома 2-а, 8, 10.

01.08.2020 — 05.08.2020

ул.Центральная, дома 1, 1-а, 5, 19.

ул.Посёлок РТС, д.5.

02.08.2020 — 15.08.2020

мкр.Коммунар

ул.Центральная, дома 5, 7.

05.08.2020 — 15.08.2020

ул.Молодёжная, д.7;

ул.Новая, дома 2, 3, 4, 6, 7, 9;

ул.Октябрьская, дома 16, 21-а, 23, 25, 27;

ул.Строителей, дома 1, 3, 4, 5, 6, 7;

ул.Фрунзе, д.1.

ул.Диктора Левитана, дома 42, 49, 53, 55-а;

Сущёвский проезд, д.1.

ул.Зелёная, дома 58, 60, 62, 64, 66, 68;

ул.Песочная, дома 2, 2-д, 7, 9, 11, 13, 15;

Судогодское шоссе, дома 3-а, 5, 11-б, 17, 17-а, 19, 23, 23-а, 23-б, 23-г, 25, 25-а, 27, 27-а, 27-в, 27-ж, 29, 29-а, 29-д, 31, 33, 35, 37, 39, 39-б, 41, 43, 45, 51-а, 51-б, 51-г, 51-д, 63, 65, 67, 67-а, 69, 71, 71-а.

мкр.Юрьевец Институтский городок, дома 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16-а, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32;

ул.Михалькова, дома 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 3, 3-б, 3-в, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13, 15;

Московское шоссе, дома 19, 29;

ул.Ноябрьская, дома 1-а, 2, 2-а, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 9-а, 15, 105, 107, 107-а, 109, 111, 113, 113-а, 115;

Школьный проезд, дома 1, 1-а, 3, 8;

До 31.08.2020

Заклязьменский.

Энергетиков, 10-в.

Котельная Оргтруд 2.

Турбаза Ладога.

«Владимирский завод «Электроприбор».

11.07.2020, 25.07.2020, 08.08.2020, 12.08.2020, 05.09.2020, 19.09.2020

ул.Батурина, дома 35, 37, 37-а, 37-б, 37-г.