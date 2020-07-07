Нас не догонят: енот Ганс вновь сбежал из дома

Коварная енотоморда, как называет своего питомца хозяйка, сбежал 25 июня из квартиры в районе улиц Чапаево и Василисина, отковыряв железную защиту у окна и выбравшись на улицу. Хозяева несколько дней искали его, обратившись за помощью к соцсетям. Домашнему еноту угрожал не столько голод – еду он мог найти на помойках, сколько бродячие собаки и недобрые люди, тем более, что в последнее время все больше владимирцев жалуются на подстреленных травматами питомцев, свободно гуляющих по частному сектору. Найти пушистого беглеца удалось только через десять дней. Прогуливавшиеся в районе улицы Василисина горожане посмотрели на небо и заметили на дереве необычного гостя.

- Идешь себе по городу, смотришь на небо, а на дереве – енот. Енот-потеряшка вольготно расположился сегодня на деревьях в районе Василисина. Хозяйка беглеца найдена и спешит на помощь питомцу, - прокомментировали случившееся невольные спасатели.

Впрочем, енот Ганс – опытный беглец, уже дважды сбегавший на волю. Каждый раз его заботливых хозяев подводили окна в съемной квартире. Ловкий питомец мог и оторвать щеколду, и снять радиоошейник, который ему не нравится. Правда, далеко от дома ни разу не уходил, ограничиваясь окрестностями – улицы Ново-Ямская, Солнечная. В начале осени прошлого года восьмимесячный питомец удрал через окно. Ночью, когда хозяева спали, ловкий зверек выбрался в форточку и исчез. Несмотря на опасения хозяев и прогнозы ветеринаров, считавших, что енот самостоятельно не выживет на улице, енот продержался на улице десять дней. Неизвестно, промышлял он по помойкам или сумел поймать птичек, но он не похудел. Его замечали в окрестностях дома, но поймать не удавалось, а потом бродяга сам пришел к дому. Впрочем, специалисты предупреждают, что скитания активного енота могут закончиться печально.

- Это редкий случай, когда такой экзотический домашний питомец прожил самостоятельно на улице так долго. Это скорее исключение. Вероятно, он прятался где-то в окрестностях, а поскольку был напуган, не выходил к людям. Судя по всему, еду он добывал на помойках, а, возможно, находил корм, который сердобольные горожане оставляют бездомным кошкам и собакам, - предполагает ветеринар Ольга Котова. – Но велик риск, что питомец пострадает или его захотят забрать недобросовестные люди.

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По Владимиру гуляют пернатые нарушители

Выводок утят заметили переходящим дорогу на одной из центральных улиц

Горожане запечатлели, как улицу Горького в районе площади Ленина неторопливо переходили утята во главе с мамой. Потом утиную семейку заметили в одном из дворов на этой же улице. Как предполагают местные жители, пернатые малыши пришли с Соловьиного пруда, где сейчас обитает несколько выводков утят. Впрочем, утками в городе, ради которых в Юрьев-Польском пару лет назад даже остановили движение, владимирцев уже не удивишь. Недавно горожанин под Владимиром встретился с бобром. Неспешно прогуливающимся вдоль дороги.