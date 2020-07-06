Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 5 июля 2020: купаться все еще запрещено

Лето и жара не принесли ожидаемого спада заболеваемости коронавирусом. Во всяком случае, ощутимого. Цифры вновь выявленных случаев инфекции посуточно держатся на примерно одном уровне.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на утро 5 июля, во Владимирской области лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания. Они распределились так:

8 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

6 сл. в Вязниковском районе,

6 сл. в г. Владимире,

5 сл. в Петушинском районе,

5 сл. в Кольчугинском районе,

4 сл. в Юрьев-Польском районе,

4 сл. в Судогодском районе,

2 сл. в Ковровском районе,

2 сл. Киржачском районе,

2 сл. в Камешковском районе,

2 сл. в Гороховецком районе.

Всего во Владимирской области на 5 июля 2020 года зарегистрировано 4598 случаев заболевания: 838 сл. в г. Владимире, 716 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 556 сл. в Петушинском районе, 382 сл. в о. Муром, 361 сл. в Александровском районе, 328 сл. в Ковровском районе, 267 сл. в Собинском районе, 221 сл. в Вязниковском районе, 200 сл. в Юрьев-Польском районе, 154 сл. в Кольчугинском районе, 131 сл. в Судогодском районе, 119 сл. в Киржачском районе, 87 сл. в Меленковском районе, 75 сл. в Суздальском районе, 66 сл. в Камешковском районе, 39 сл. в г. Радужном, 32 сл. в Селивановском районе, 26 сл. в Гороховецком районе.

Несмотря на стабильное число новых случаев коронавирусной инфекции, во Владимирской области постепенно снимаются ограничения, связанные с режимом повышенной готовности. Например, уже неделю работают летние веранды кафе, открылись гостиницы, турбазы и санатории. С понедельника, 6 июля, разрешена работа торговых центров.

Но несколько важнейших для всех жителей региона ограничений все еще действуют. Во-первых, не заработали в полноценном режиме детские сады - там открыты только дежурные группы. Во-вторых, нет определенности со сроками открытия детских загородных лагерей отдыха. Уже очевидно, что две первых смены пропали, вопрос, состоятся ли третья и четвертая смена.

И, наконец, все еще не открыт пляжный сезон. Спасатели давно проверили состояние всех официальных пляжей, почистили дно водоемов. Но купаться все еще запрещено. Посещение пляжа, хоть официального, хоть нет - это массовое мероприятие, а на них наложен запрет из-за все еще не снятого режима повышенной готовности. Соответственно, купание даже на официальных муниципальных пляжах - это нарушение. Во-первых, спасатели там не дежурят, качество воды Роспотребнадзором не проверено. Во-вторых, требования о масочном режиме и социальной дистанции формально распространяются и на пляжи, а где это видано - купаться в маске?

На деле в тридцатиградусную жару владимирцы купаться, разумеется, ходят и ездят. Пока что нарушителей не штрафуют, а только проводят с ними профилактические беседы. Если уж вы не утерпели и поехали купаться, соблюдайте правила безопасности, которые должны снизить риск заразиться коронавирусной инфекцией.

1. Располагайтесь на расстоянии не менее 5 метров от других отдыхающих, даже если придется для этого уйти дальше от береговой линии.

2. Не позволяйте детям трогать чужие надувные игрушки и вообще играть в воде с другими детьми.

3. Постоянно протирайте руки влажными дезинфицирующими салфетками. Прежде чем что-то есть и пить, даже воду из бутылки, обработайте руки антисептиком.

4. Ну и стандартные правила всех времен: не сводите глаз с детей, играющих в воде, пользуйтесь солнцезащитными кремами, не употребляйте алкоголь на жаре ни в каких дозах.