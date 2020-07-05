Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 5 июля 2020: в больницах остается около 700 пациентов с пневмонией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 5 июля лабораторно подтвердили 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

8 случаев обнаружили в Гусь-Хрустальном районе, 6 - в Вязниковском и столько же во Владимире, по 5 - в Петушинском и в Кольчугинском районах,по 4 случая подтвердили в Юрьев-Польском и в Судогодском районах, по 2 - в Ковровском, Киржачском, Камешковском и Гороховецком районах. Всего на территории региона зарегистрировано 4598 случаев заболевания.

Владимирская область находится на 39 месте в России по количество зараженных коронавирусом (не считая Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Коронавирус выявлен у 0,33% жителей региона. Количество выздоровевших более чем вдвое превышает число активных случаев, на 5 июня вылечилось более 60% от всех заразившихся коронавирусом с начала эпидемии.

В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора), Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) проведено 122514 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 74528 исследований).

В то же время не уменьшается количество больных, обратившихся в медицинские учреждения с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжелые и тяжелые формы) и пневмонии. За 3 июля с симптомами ОРВИ в больницы обратилось 224 человека, с признаками внебольничной пневмонии – 80 человек. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 26 пациентов с ОРВИ и 664 – с пневмонией.