2020-07-04T10:57:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 4 июля 2020: налоговые начинают принимать жителей региона без предварительной записи

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 4 июля 2020
Алексей СУХОВ
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..Фото: Артем КИЛЬКИН
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Роспотребнадзор опубликовал новые данные по коронавирусу во Владимирской области. На 10.00 4 июля 2020 года лабораторно подтверждено 47 случаев COVID-19. Вот как распределились случаи по районам области:

- 8 сл. в Петушинском,

- 7 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 6 сл. в Александровском,

- по 5 сл. в Вязниковском и Ковровском районах,

- по 4 сл. в г. Владимире, а также Собинском районе,

- по 2 сл. в Киржачском и Камешковском районах,

- по 1 сл. в Меленковском, Суздальском, Селивановском районах и городе Радужном.

За последние сутки три человека скончались в результате новой коронавирусной инфекции.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4552 случая заболевания (832 сл. в г. Владимире, 708 сл. в Гусь-Хрустальном, 551 сл. в Петушинском, 382 сл. о. Муром, 361 сл. в Александровском, 326 сл. в Ковровском, 267 сл. в Собинском, 215 сл. в Вязниковском, 196 сл. в Юрьев-Польском, 149 сл. в Кольчугинском, 127 сл. в Судогодском, 117 сл. в Киржачском, 87 сл. в Меленковском, 75 сл. в Суздальском, 64 сл. в Камешковском, 39 сл. в г. Радужном, 32 сл. в Селивановском, 24 сл. в Гороховецком).

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Если кто-то думает, что коронавирус уже неактуален, то вот вам интересная статистика от Роспотребнадзора. По телефону «горячей линии» управления в июне позвонили 1506 человек. И 994 из них интересовались всем, что связано с коронавирусом. Актуальными также остаются вопросы: об открытии ресторанов и кафе, качестве пищевых продуктов и пищевых добавках, организации питания населения.

И все же жизнь возвращается в привычное русло. Вот и налоговые с 6 июля заработают в прежнем формате. С этого дня они начнут принимать население без предварительной записи. Работать отделения во Владимирской области будут по следующему графику:

- понедельник, среда: 9.00 – 18.00;

- вторник, четверг: 9.00 – 20.00;

- пятница: 9.00 – 16.45;

- суббота, воскресенье: выходные дни.

При этом маски и другие средства индивидуальной защиты никто не отменял.

Также к нормальной жизни возвращаются и учреждения культуры Владимирской области, которым губернатор разрешил проводить репетиции. Основным условием остаётся неукоснительное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора и Главного государственного санитарного врача по Владимирской области по организации работы и профилактике новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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