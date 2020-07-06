2020-07-03T17:43:43+03:00
Общество

Драмкружок, кружок по фото: владимирцев приглашают записывать детей в кружки и секции

В ДДЮТ стартовала электронная запись на следующий учебный год
Ирина Мальцева
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..Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Во Владимире почти 35 тысяч ребятишек не только ходит в садик или в школу, но и занимается дополнительным образованием. Свои поклонники есть у каждого направления: кто-то выбирает спорт, а кто-то предпочитает изучать искусство. Только в Патриаршем саду на станции юннатов занимается 1400 школьников, в пяти школах – 23, 37, 41,44 и 49 - педагоги-энтузиасты создали РобоПарки, а всего в городе 1283 школьных кружка и секции, где занимаются более двадцати тысяч школьников. Но, конечно, основным источником кружков остается Дворец детского (юношеского) творчества. В четырехсот с лишним кружках занимается более 6300 детей разного возраста – и школьников, и детсадовцев.

Сейчас все педагоги ДДЮТ отдыхают, накапливая силы к сентябрю, дети вместе с родителя могут выбрать кружок по душе и уже записаться в него. В новом году набирать детей будут по всем направлениям. Любителей техники приглашают на авиа- и автомоделизм, робототехнику, судомоделизм, LEGO-роботы. Можно заняться картингом, программирование, техническим моделированием и картингом. Естественно .можно изучать языки – английский и французский, природу – в кружках «Юный зоолог», «Юный эколог», «Юный исследователь природы» и «Комнатное цветоводство», прокачивать лидерские навыки в «Школе лидера» или учиться брать интервью и работать с камерой в телевизионной студии «Пионер». Множество музыкальных и театральных студий, музыкальных объединений помогут сделать первые шаги в музыке, освоить современные танцы или отрепетировать походы по подиуму. Как всегда в Доме творчества работает множество кружков, связанных с декоративно-прикладным искусством: можно научиться лепить из глины, шить игрушки, писать пейзажи и натюрморты, или резать по дереву. Раздолье в ДДЮТ и для любителей сорта: от шахмат до страйкбола, скалолазания и фехтования. Есть занятия по стрельбе. Можно ощутить себя героем боевика, учась стрелять или осваивая восточные единоборства. А вот полюбившегося многим роллерспорта пока не будет: педагог в декретном отпуске.

КОНКРЕТНО

Электронная запись уже стартовала. Чтобы записаться на кружок, надо зайти на сайт ДДЮТ http://www.ddut33.ru/index.php/afisha/105-dvorets-predlagaet-v-2020-2021-uchebnom-godu/2221-zapis-v-ddjut-na-2020-2021-uchebnyj-god и, выбрав кружок, нажать кнопку «Записаться на занятие».

Педагоги надеются, что День открытых дверей, назначенный на 6 сентября, состоится в реале.

Для тех, у кого нет доступа в интернет, откроют и привычную запись в бумажных тетрадях: они появятся в вестибюле дворца с 15 августа. Правда, только если позволит эпидобстановка.

Не теряют надежды и открыть лагерь дневного пребывания «Муравейник» для ребятишек, которые уже ходят в ДДЮТ, во второй половине июля. Работать он будет, только если эпидемия коронавируса пойдет на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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