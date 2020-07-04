2020-07-03T21:16:04+03:00
Общество

Во Владимире появились новые светофоры

Работать они начнут со следующей недели
Ирина Мальцева
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..Фото: материалы пресс-служб
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Два новых светофора с кнопкой появились 3 июля на двух пешеходных переходах - на перекрестке проспекта Строителей с улицей Белоконской и в районе дома по Нижней Дуброве, 19. Установить их именно там решили не случайно: именно на этих переходах в конце мая и в середине июня сбили двух мальчиков. Одиннадцатилетний мальчик, переходивший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Белоконской, отделался легкими травмами и лечится дома. По статистике, на этом перекрестке в прошлом году произошло пять ДТП, а с начала этого года - еще три, к счастью, без жертв. А девятилетний мальчик, сбитый на переходе на Нижней Дубровы, получил серьезные повреждения, впал в кому и, несмотря на помощь московских медиков, скончался 2 июля не приходя в сознание. Водитель говорил, что просто не заметил ребенка, вышедшего из-за припаркованных вдоль дороги машин. Местные жители, которых поддерживали и водители, не раз просили установить здесь современный светофор «с кнопкой», который не будет задерживать автомобилистов, если нет пешеходов, и поможет переходить дорогу безопасно.

Нажми на кнопку

Как отмечают в городской администрации, трафик во Владимире в последние годы значительно вырос: только в областной столице зарегистрировано почти 130 тысяч машин, без учета транзитного транспорта и «заезжих» машин. Чтобы обеспечить безопасность горожан, в городе устанавливают вызывные светофоры с кнопкой, особое внимание уделяя пешеходным переходам вблизи школ и детских садов. Там дорожные службы монтируют дополнительные знаки, искусственные неровности, освещение, подсветку в формате «мигающий желтый».

- Из перечня работ 2020 года уже установлен и работает светофор с вызывной кнопкой на пешеходном переходе на перекрестке улиц Тракторная и Кулибина. Управлением ЖКХ запланирована установка новых светофоров на пересечении улиц Нижняя Дуброва и Верхняя Дуброва, а также в районе примыкания улицы Ставровской к проспекту Ленина. В 2021 году работы по установке светофорных объектов продолжатся. Планируется смонтировать новые светофоры на повороте с улицы Зеленой на Судогодское шоссе и при выезде с Судогодского шоссе в направлении пос. Улыбышево, на пересечении улиц Добросельской и Егорова, на перекрестке улиц Диктора Левитана и Разина, - рассказал начальник городского управления ЖКХ Алексей Шумник.

Да будет свет у перехода

Впрочем, установкой светофоров забота о безопасности горожан не ограничивается. На переходах построены четыре «островка безопасности»: два - на улице Горького, по одному - на улицах Мира и Нижняя Дуброва. Установлены дублирующие знаки над проезжей частью на 54 переходах, а ограждения, призванные защитить владимирцев от транспорта, установлены на 44 объектах. Продолжат в администрации работу и над освещением дорог и переходов. За последние несколько лет в городе установили 14647 светодиодных светильников, в планах в этом году дополнительно осветить еще 24 перехода. На шестнадцати из них фонари уже повесили. Не забыли в мэрии и про водителей. Чтобы помочь им не пропустить пешеходный переход, в администрации решили повесить над «зебрами» дублирующие консоли со знаком «пешеходный переход». В прошлом году их посели над 25 пешеходными переходами, в этом году консоли появятся еще над 34 «зебрами».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

470 пешеходных переходов, в том числе 144 регулируемых и 326 – нерегулируемых расположены во Владимире.

1258,6 миллионов рублей потратили на ремонт городских дорог за четвыре года – с 2015 по 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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