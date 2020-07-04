2020-07-03T17:39:40+03:00
Общество

11-классница из Владимира победила в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников "Робокарусель" по физике

Ученица "Кванториум-33" Виктория Кунышева набрала 95 баллов из 100 возможных
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Виктория КунышеваВиктория Кунышева
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Олимпиаду "Робофест-2020" по физике проводят Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело». Составной частью "Робофеста" является практический тур "Робокарусель". Как рассказывают во владимирском детском технопарке "Кванториум-33", практикоориентированные олимпиады пока меньше привлекают учеников, чем предметные. А между тем практические туры олимпиад открывают перед победителями широкие возможности. Хорошие баллы на заключительном этапе дают выпускникам право поступления на льготных условиях в престижные вузы. Именно такой шанс получила ученица "Кванториума-33", одиннадцатиклассница школы №36 Виктория Кунышева. Вика занималась в технопарке с 7 класса и три последних года участвовала в олимпиаде "Робокарусель". В самом начале результаты были не совсем победные, но школьница и ее наставник в технопарке Юрий Зайцев не сдавались. Помогла победе также хорошая подготовка по физике в школе (учитель Виктории по физике - директор школы №36 Елена Кувшинова).

- К практическому туру я готовилась на занятиях в «Кванториуме». Если бы не Юрий Павлович, ничего бы не получилось. Я не уверена, что вообще бы стала участвовать в чем-то подобном, - говорит Виктория.

Из-за ограничительных мер участие школьников в "Робокарусели" было дистанционным, задания они выполняли на площадке детского технопарка под запись видеокамер. С практическими задачами на "Робокарусели" Вика справилась на 40 баллов. Обязательной для участия также была олимпиада МГУ по физике - там Виктория набрала 46 баллов из 50 возможных. По результатам собеседования с экспертами МГУ у нее 9 из 10. Вот и сложилась победная сумма в 95 баллов.

Теперь, если ЕГЭ по физике Виктория Кунышева сдаст хотя бы на 75 баллов, то сможет исполнить свою мечту: девушка планирует поступать на физфак МГУ. Больше всего ей нравится создавать программы для роботов и решать сложные задачи.

КСТАТИ

За время обучения в технопарке "Кванториум-33" Виктория в составе команды участвовала в разработке прототипа роботизированного комплекса для поиска людей на пожаре при сильном задымлении. С ним кванторианцы завоевали призовые места на Всероссийском фестивале МЧС России в Иваново в 2019 году. Еще один их проект - механизированный кукольный театр для маленьких пациентов онкоцентров. Сейчас он на стадии внедрения, занимаются этим ученые из МГТУ имени Баумана и сотрудники одной из московских НКО.

Благодарим за помощь при подготовке материала детский технопарк "Кванториум-33"

ИСТОЧНИК KP.RU

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