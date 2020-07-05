Во Владимире открылся обновленный Музей хрусталя

Владимирский Музей хрусталя, который в народе называют "Красной церковью", расположенный около Золотых ворот, не работал больше двух лет. В начале июня 2018 года, во время работ по сооружению фонтана на Театральной площади, рабочие так интенсивно забивали сваи, что на полках музея от сотрясения поползли экспонаты, и одна ваза даже разбилась. Тогдашний директор ВСМЗ распорядился музей закрыть до окончания работ по строительству фонтана, но и осенью, когда светомузыкальная красота на Театральной площади заработала, музей в Троицкой церкви не открылся. Поползли слухи, что из-за вибрации на стройке пострадало главное украшение музея - центральная композиция "Цветы", и вообще в здании трещины.

Кубки советского времениФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

После ухода Игоря Конышева возвращения на свой пост предыдущего директора ВСМЗ Светланы Мельниковой Музей хрусталя было решено провести реставрацию музея, прежде чем его открыть. Работы начались летом прошлого года, а в марте грянул коронавирус, и музей так и не открылся.

И вот с 27 июня, когда во Владимирской области вновь разрешили работать музеям и выставкам, Музей хрусталя вновь открыл свои двери для посетителей.

Современное стеклоФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Вход в музей разрешен только в масках. В дверях, сразу после холла с кассой, установлен дозатор с гелем-санитайзером для рук. По идее, должно быть ограничено и число посетителей, но пока проблемы с очередями у музея не возникает - желающих не так уж много. Посмотрим, что будет в выходные, когда приедут обрадованные возобновлением работы музеев туристы.

Хрустальные бокалыФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

В отреставрированном музее по-прежнему один выставочный зал. В витринах - экспозиция изделий из стекла и хрусталя от 18 века до наших дней. До Музея хрусталя в Гусь-Хрустальном по богатству и разнообразию владимирская коллекция, конечно, не дотягивает, но есть любопытные экспонаты. Например, советский шик - гигантские вазы граненого хрусталя с портретами Ленина, Сталина и почему-то Чехова.

Ленин, Сталин и ЧеховФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Или чайные стаканы с рисунками в стиле примитивизма.

Чайные стаканы с рисункомФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Яркие и красивые фигуры животных и птиц - творение художников-стеклодувов из Гусь-Хрустального.

Три хрустальных коняФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Мой личный фаворит (чистая вкусовщина, конечно) - хрустальный сервиз "Рябинка": кувшин, бокалы, чашки и вазочки для варенья. Фишка в том, что все предметы разные, нет повторяющихся, как это обычно в сервизах. Хрусталь нежный, воздушный и какой-то очень "домашний", так и хочется к нему добавить дачную веранду, стол, накрытый кружевной скатертью, желтеющие березы за окном и смородиновую настойку налить в кувшин.

Сервиз РябинкаФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Если вы не любитель этих мещанских радостей, а сторонник модерна - для вас новое приобретение музея, подарок спонсоров - хрустальная композиция "Архитектура". По названию кажется, что это должно быть что-то типа соборов белокаменного зодчества (а что еще дарить музею Владимира?), но на самом деле композиция больше всего напоминает здания Москва-сити, отлитые из цветного хрусталя.

Декоративная композиция "Архитектура"Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Вообще по ощущениям экспонатов в Музее хрусталя стало сильно меньше, чем было до закрытия. Не работает зал лаковой миниатюры, расположенный на втором этаже - видимо, потому, что в него ведет одна лестница, и развести потоки на вход и выход невозможно. Выход из самого музея сделан через подвал, в котором расположен сувенирный магазин.

Кубок с портретамиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Стоимость билета - 150 рублей. Время работы с 11.00 до 19.00.

Кстати, с 4 июля открылся Музей хрусталя в Гусь-Хрустальном. Время работы с 10.00 до 17.00.

Стекло 18 векаФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

КОНКРЕТНО

Музей декоративно-прикладного искусства «Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка» был создан в Троицкой церкви в 1974 году. Сама же Троицкая церковь построена в 1913 году. В экспозиции представлены изделия из стекла и хрусталя, начиная от образцов Гусь-Хрустального завода Акима Мальцова XVIII века до современности.

Советский периодФото: Анна ДЕКТЯРЕВА