Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 3 июля 2020: как будут работать после открытия торговые центры

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 3 июля, во Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

7 сл. в Вязниковском районе,

6 сл. в Петушинском районе,

6 сл. в г. Владимире,

6 сл. в Юрьев-Польском районе,

5 сл. в Александровском районе,

5 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

4 сл. в Кольчугинском районе,

4 сл. в Судогодском районе,

3 сл. в Ковровском районе,

2 сл. в Гороховецком районе,

1 сл. в г. Радужный.

Всего во Владимирской области на 3 июля зарегистрировано 4505 случаев коронавируса: 828 сл. в г. Владимире, 701 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 543 сл. в Петушинском районе, 382 сл. в о. Муром, 355 сл. в Александровском районе, 321 сл. в Ковровском районе, 263 сл. в Собинском районе, 210 сл. в Вязниковском районе, 196 сл. в Юрьев-Польском районе, 149 сл. в Кольчугинском районе, 127 сл. в Судогодскомм, 115 сл. в Киржачском районе, 86 сл. в Меленковском районе, 74 сл. в Суздальском районе, 62 сл. в Камешковском районе, 38 сл. в г. Радужном, 31 сл. в Селивановском районе, 24 сл. в Гороховецком районе.

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Во Владимирской области уже окончательно решено открыть с 6 июля торговые центры - указ об этом подписан губернатором Владимиром Сипягиным. Однако при общем разрешении на работу сохраняются некоторые ограничения.

1. В торговых центрах пока не будут открыты предприятия общепита и фудкорты.

2. Не возобновляется работа спорткомплексов, салонов красоты, досуговых центров, и детских игровых зон, расположенных в торговых центрах.

3. Не будут работать торговые и вендинговые автоматы по продаже напитков и снеков.

4. Будут отгорожены места отдыха, включая скамейки, располагаться на них запрещено.

5. Запрещается проведение в торговых комплексах массовых мероприятий и промоакций.

6. Одновременно находиться в магазине или отделе может ограниченное количество посетителей - не более 1 человека на 4 квадратных метра помещения. Владельцам торговых центров предписано строго следить за количеством посетителей, одновременно находящихся в торговых залах.

Перед открытием торговых комплексов там будут организованы проверки на соответствие рекомендациям Роспотребнадзора.