2020-07-02T17:31:58+03:00
Общество

Экс-заместитель экс-губернатора Дмитрий Хвостов второй раз осужден за получение взяток

Ему предстоит провести за решеткой двенадцать лет и выплатить огромный штраф
Ирина Мальцева
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..Фото: Ирина Мальцева
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2 июля Ленинский районный суд огласил приговор бывшему заместителю губернатора Светланы Орловой, Дмитрию Хвостову, обвинявшемуся в получении взяток в особо крупном размере. Оглашение прошло в закрытом формате: из-за коронавируса суды по-прежнему не пускают посторонних.

Напомним, экс-заместителя губернатора Орловой судят во второй раз. Тот же суд 23 ноября 2018 года признал его виновным в получении взяток, отправив на одиннадцать лет в колонию строгого режима и оштрафовав на 28 миллионов рублей. Тогда Хвостову инкриминировали четыре эпизода получения взяток от владимирских застройщиков, причем, речь идет не только о крупных суммах денег, но и недвижимости. После первого приговора Дмитрий Хвостов выступил с заявлением перед журналистами.

- Я не считаю себя виновным, дело сфабириковано, как и все доводы, что были представлены, это процесс заказного типа, - сказал Дмитрий Хвостов. - Я во Владимирской области проработал 3,5 года: хорошая область, хорошие люди, ничего плохого я не сделал для людей и региона. Я здесь не самое главное звено в этом большом интересном кино. Я готов был ко всему и знал, что меня арестуют. Никуда не прятался и не сбегал. На меня полгода оказывали давление, чтобы я подписал бумаги. Ни на коллег, ни на друзей, ни на товарищей я ничего подписывать не стал. Мы дойдем до Верховного суда.

Но первый приговор вступил в законную силу, его не отменили. Чтобы частично покрыть штраф, на имущество бывшего заместителя губернатора наложили арест. Правда, его стоимость не покрыла всю сумму штрафа – она составила пять миллионов триста тысяч рублей.

Но теперь рассматривались новые коррупционные эпизоды. Как установил суд, Дмитрий Хвостов, отвечая за сферу строительства, с 5 мая по 11 июня 2015 года получил через посредника взятку в сумме десять миллионов рублей от участника ООО «Капитал-Строй». За эти деньги бывший вице-губернатор должен был пролоббировать интересы компании и добиться, чтобы глава владимирской администрации приняла постановления о подготовке проекта планировки территории в районе улицы Почаевской областного центра, а также обеспечить утверждение результатов публичных слушаний и проекта планировки этой территории для строительства многоквартирных домов. Кроме того, 29 июля 2015 года Дмитрий Хвостов лично получил от участника «Капитал-Строй» взятку – два мобильных телефона Apple iPhone 6, стоившие более ста тысяч рублей. Аппараты ему дали не просто так – он их потребовал как плату за свои услуги. За вознаграждение он «надавил» на начальника инспекции государственного строительного надзора Владимирской области, чтобы тот снял запрет на ведение строительных работ, которыми занималось ООО «Строй-Инвест». Также высокопоставленный чиновник должен был ускорить проведение расследования, назначенного в связи с обрушением лестничных пролетов в многоквартирном доме на Нижней Дуброве. Вину экс-чиновник так и не признал.

Суд назначил Дмитрию Хвостову девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и со штрафом 30 миллионов рублей. Но окончательное наказание, с учетом первого приговора, составило двенадцать лет, которые бывшему чиновнику предстоит провести в колонии строгого режима. Также ему придется заплатить штраф - 40 миллионов рублей. Кроме того, на три года ему запретили занимать определенные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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