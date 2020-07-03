2020-07-02T16:24:14+03:00
Общество

Директор департамента культуры Алиса Бирюкова: «После таких пожаров проверок становится только больше»

За два дня во Владимирской области сгорело два объекта культуры
Алексей СУХОВ
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Пожары в театре драмы 29 июня и ДК города Гусь-Хрустальный 30 июня навели многих на мысль, что, возможно, они не случайны, а результат поджога. Директор департамента культуры Алиса Бирюкова написала пост на своей странице в социальных сетях, чтобы развеять слухи и рассказать, что известно на данный момент.

Драмтеатр загорелся от замены светильников в зале?

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«Относительно «пожара как средства от проверок»: например, в Театре драмы и по финансовой части, и по пожарной части – они не раз проводились и разными структурами. А последняя масштабная проверка проводилась в 2019 году. Кроме того, любой подобное пожару происшествие, напротив, безусловный повод для проверок. Нужны не домыслы, а серьезное расследование причин пожаров. Потому что даже наличие в качестве одной из версий – поджога – очень и очень настораживает и наводит на мысли о провокации. Предварительная причина пожара в драмтеатре названа МЧС – нарушение подрядчиком техники безопасности проведения работ. Подчеркну сразу – это не были работы в рамках трехлетнего контракта, заключенного театром на замену светотехнического комплекса на период 2019 – 2021 гг. и касающегося применения в театре современных световых решений. Кстати, к счастью, театральное световое оборудование, которое планировалось монтировать в рамках этого контракта в текущем году, еще не было смонтировано – работы планировались в июле и августе. К пожару в театре привели текущие работы по замене обычных светильников в зале театра. При этом подрядчик имел и соответствующие лицензии и опыт работы», пишет Алиса Бирюкова.

Также Алиса Бирюкова сообщила, что ни одна из несущих стен здания не пострадала, и главное - уцелела механика сцены: «Не выявлено повреждений конструкций механизма сцены под самой сценой и конструкций на колосниках (а это был как раз один из важных этапов работ, проведенных в предыдущие годы). Полностью сохранено фойе первого этажа, цеха, костюмерные, гримерные помещения, Малая сцена театра. В большинстве своем сохранилось паркетное покрытие в верхнем фойе... Поэтому с большим удивлением увидела упоминающиеся в ряде источников и СМИ цифры – 1,5 млрд. руб., «миллиарды рублей». Принципиально важно дождаться профессиональной оценки специалистов. А ими пока никаких сумм определено не было».

Год назад в ДК восстановили кровлю

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Что касается ситуации с ДК имени Ленина в городе Гусь-Хрустальный, то Алиса Бирюкова пишет: «Мы не знаем, что это – страшное совпадение или действия злоумышленников».

По областной программе на ремонтные работы этого ДК (ныне здание ЕСКЦ города) из регионального бюджета были выделены 16,2 млн. руб.: на срочный ремонт кровли, состояние которой грозило обрушением, комплекс верхней механики сцены и замену окон. В настоящий момент специалисты определяют ущерб, причинённый огнём. Осмотр здания показал, что серьёзно пострадала часть, где расположен ЕСКЦ. Другая часть, принадлежащая стадиону «Центральный», сохранена, но залита водой, сильно повреждена кровля.

Что касается сотрудников ДК, то после снятия всех ограничительных мер по коронавирусу их должны расселить по двум другим зданиям Единого социально-культурного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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