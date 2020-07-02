2020-07-02T17:32:59+03:00
Общество

Поправки к Конституции РФ поддержали более 70% избирателей Владимирской области

Облизбирком подвел итоги недельного голосования
Алексей СУХОВ
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..Фото: Алексей СУХОВ
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Последние бюллетени в областной избирательной комиссии подписали уже около трех часов ночи 2 июля. В целом результаты распределились следующим образом: за поправки в конституцию РФ проголосовали 419606 избирателей (71,18%), против — 164025 (27,82%).

Явка выше, чем на выборах губернатора

В целом, картина во всех районах области выглядела похожим образом. И все же есть нюансы. Так активнее всего «ЗА» голосовали в Гороховецком (79,37%) и Вязниковском (77,92%) районах, а также Октябрьском районе города Владимира (75,9%). А вот Ковровский (34,22%), Кольчугинский (34,06%), Меленковский (33,23%) районы и город Радужный (33,17), наоборот, стали лидерами по голосованию «ПРОТИВ». Отсюда и получилась «средняя температура по больнице».

При этом сама явка оказалась не самой высокой. На участки с 25 июня по 1 июля пришли всего 589 тысяч 529 человек (53,24% от общего числа избирателей). А всего в списки были внесены 1 миллион 107 тысяч 210 человек. Впрочем, этот показатель все равно выше, чем на выборах того же губернатора в 2018 году, когда судьбу главы региона и вовсе решила лишь треть от всех имеющих право голосовать в регионе. А председатель облизбиркома Вадим Минаев сказал, что эти цифры могут быть сопоставимы и с другим голосованием за изменения в Конституцию — 1993 года.

- Тогда явка была 59 процентов, - сказал он. - При этом тогда и избирателей было несколько больше, и активность политическая была выше. Ведь все тогда было в новинку. Не то, что сейчас.

«Семь дней для голосования избыточны»

Сами же выборы прошли спокойно. Больших нарушений в облизбиркоме не выявили. Да и жалоб практически не было.

- 5 тысяч 898 бюллетеней были признаны недействительными, - рассказал Вадим Минаев. - Это пол процента от общего числа бюллетеней. Причины были разными. В ряде случаев имело место протестное голосование, но где-то наверняка просто люди поставили значок не туда по невнимательности.

В итоге, одним из самых «серьезных» нарушений был признан случай в Муроме, где участнику для голосования выдали заполненный бюллетень.

- На УИК №669 в округе Муром 30 июня где-то около половины седьмого вечера женщина взяла бюллетень для голосования, зашла с ним в кабину, потом вышла и подошла с бюллетенем к столу, за которым сидели члены участковой комиссии. Они поговорили, а потом женщина ушла, а бюллетень остался лежать на столе. Этого не заметили до тех пор, пока не пришел другой избиратель - женщина. И ей по ошибке машинально выдали как раз заполненный бюллетень. Случай сразу же запротоколировали. И даже сама женщина-заявитель признала, что понимает, что злого умысла в данном случае не было.

В целом же, в областной избирательной комиссии отметили, что семь дней для любого голосования — это все-таки избыточно, однако во Владимирской области справились со всеми поставленными задачами. Проблемы лишь возникли с тем, что были сложности со списками, которые постоянно проходилось уточнять, и оплатой работы членов избирательных комиссий, ведь дополнительно им платить было нельзя.

Одновременно, Вадим Минаев напомнил, что голосование проходило в период пандемии и множества ограничений, однако при этом серьезных проблем во время голосования удалось избежать.

- Например, очередей, - сказал он. - Очереди были лишь 1-го числа, что не удивительно. Кроме того, во время голосования лишь 10 членов комиссий обнаружили у себя признаки простудных заболеваний. Речь не о коронавирусе, а именно о симптомах простуды или гриппа. Все они после этого ушли на больничные. Но это немного. Более того, я спрашивал членов некоторых избирательных комиссий, каково им было работать на этих выборах. Они сказали, что хотя и было боязно, но в целом, люди были рады выйти из дома и работать.

СКАЗАНО

Вадим Минаев, председатель областной избирательной комиссии (о том, как он принимал участие в голосовании за изменение Конституции в 1993 году):

- Я в 1993 году голосовал против той конституции. В то время я работал учителем в школе. И на уроках обществознания мне было очень сложно объяснить ученикам, как может внутреннее законодательство страны подчиняться какому-то условному международному праву. И сейчас моя точка зрения не изменилась. Вон какие выкрутасы творит международное право сейчас. Все эти «родитель №1 и родитель №2» доказывают, что сохранение суверенитета нашего государства — одна из первостепенных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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