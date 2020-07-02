2020-07-02T10:40:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 2 июля 2020: в регионе планируют открыть гостиницы и турбазы

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 2 июля 2020 года
Анна ДЕКТЯРЕВА
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На турбазах надо будет соблюдать социальную дистанциюНа турбазах надо будет соблюдать социальную дистанциюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Владимирская область, как и 70 процентов регионов России, пока находится на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу.

- Мы не можем перейти ко второму этапу снятия ограничений, пока не снизится коэффициент распространения заболевания. Это один из трёх показателей, на которые, в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора, мы обязаны опираться при решении данного вопроса. Другие два показателя – наличие свободных мест в инфекционных госпиталях и количество тестирований на Covid-19 на 100 тысяч населения – доведены до необходимого уровня. Они напрямую зависят от действий областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, а с коэффициентом распространения заболевания есть проблемы, решение которых напрямую связано с соблюдением гражданами и организациями мер безопасности, с нашей собственной сознательностью и ответственностью, – сказал губернатор на совещании 30 июня.

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- Темп прироста заболеваемости составляет 1,1. В среднем по России – единица, - добавила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Татьяна Данилова.

Совещание было посвящено возможности открытия гостиниц и загородных баз отдыха. В нем приняли участие первый вице-губернатор Александр Ремига, и.о. председателя комитета по туризму Алексей Цыганов, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Данилова, президент Торгово-промышленной палаты области Иван Аксёнов, региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Алла Матюшкина, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова, президент Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области Марина Земскова и руководители местных фирм, занятых в туриндустрии.

Первый этап открытия туристической отрасти уже прошел: в регионе разрешили работать санаториям для приема местных жителей и гостиницам для размещения командированных. Также открыты летние кафе, музеи и парки.

Следующим шагом может стать открытие апарт-отелей, то есть таких гостиниц, где есть собственная кухня в номерах и отдельный вход.

«Отели готовы, безопасность гостей мы обеспечим! Все рекомендованные Ропотребнадзором меры проведены: помещения дезинфицируются, спецсредства закуплены. Ситуация непростая, загрузка гостиниц командированными – до 5 процентов. Часть «высокого сезона» мы уже пропустили, нам жизненно необходимо работать в июле и августе», – сообщила президент Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области Марина Земскова.

Если гостиницы и турбазы и будут открываться, то сначала, как и санатории, только для размещения жителей региона. Так что наибольший интерес такое снятие ограничений представляет для владельцев загородных отелей и баз отдыха, куда ездят в том числе и жители Владимирской области. Города Малого Золотого кольца местные туристы посещают одним днем, так что для гостиниц пока мало что изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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