Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 1 июля 2020: во Владимире готовятся открыть торговые центры

Владимирская область пока еще находится на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу, хотя все требования Роспотребнадзора для вхождения во второй этап выполняются: количество новых заражений снижается, число свободных коек для лечения больных коронавирусом более 75%. А 30 июня губернатор Владимир Сипягин анонсировал решение, которое характерно даже не для второго, а для третьего этапа снятия ограничений. С 6 июля во Владимирской области могут открыться крупные торговые центры.

Вчера прошло рабочее совещание губернатора с собственниками торговых центров региона и руководством Роспотребнадзора. Владельцы торговых центров пожаловались на колоссальные убытки, которые они три месяца несут из-за введённых ограничений. Так, в торговом центре «Мегаторг» без работы остаётся около 200 предпринимателей. В комплексе «Торговые ряды» на работу не могут выйти более 450 человек. Пока организация пытается сохранять рабочие места.

В 65 регионах России торговые центры уже открылись. Президент областной торгово-промышленной Палаты Иван Аксенов обратился с просьбой сделать то же самое и во Владимирской области - с соблюдением всех эпидемиологических норм,.

Эту позицию поддержала и бизнес-омбудсмен Алла Матюшкина. Она сообщила, что федеральное субсидирования бизнеса было рассчитано на апрель и май, на июнь субсидирования нет. Малый бизнес, а именно он является арендатором торговых центров, остаётся без средств к существованию.

Учитывая аргументы бизнесменов и позицию Роспотребнадзора, принято решение об открытии торговых центров с 6 июля.

«Нам действительно очень важно сохранить занятость в этом секторе рынка, рабочие места, поддержать предпринимателей, избежать роста безработицы и предотвратить снижение уровня доходов граждан. Но это возможно только при строгом соблюдении всех мер профилактики и противодействия распространения коронавирусной инфекции со стороны предпринимателей. Перед открытием торговых центров мы с коллегами проведем их комплексные проверки на соответствие рекомендациям Роспотребнадзора. В проверках буду участвовать лично», - сказал Владимир Сипягин.

Перед открытием торговых центров будет проведена комплексная проверка объектов на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.