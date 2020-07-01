Голосование по поправкам в Конституцию РФ во Владимирской области 1 июля 2020: самая высокая явка в Гороховецком районе, самая низкая – в Александрове

Из-за коронавируса одним из приоритетов этой избирательной кампании стала безопасность ее участников. Чтобы избежать большого скопления людей голосование растянули на неделю. Отдать свой голос можно было, начиная с 25 июня. Этим правом воспользовалось 455396 человек. Именно столько избирателей проголосовало за неделю.

В списки участников голосования включили 1106882 человека. В их число вошли не только зарегистрированные во Владимирской области, но и жители регионов, которые воспользовались механизмом «Мобильный избиратель» и выбрали удобный участок для голосования на территории нашего региона. Жители области, решившие проголосовать за ее пределами и оформившие соответствующие заявления, были исключены из списков.

Кроме того, жители могли голосовать не только на участках, но и дома. Достаточно было позвонить в свою участковую комиссию. После чего к избирателям домой приезжало несколько человек в защитных костюмах и со специальным чемоданом, куда необходимо было опустить бюллетень. В основном на дом приезжали к пожилым людям и инвалидам.

Пожар не помешал голосованию

30 июня около девяти часов вечера в Гусь-Хрустальном произошел пожар в Доме культуры, где должен был находиться участок для голосования №571. Благодаря оперативным действиям персонала, документы и бюллетени, находившиеся в несгораемом сейфе, были вынесены из горящего здания.

Избирательный участок же 1 июля развернули в резервном помещении городского библиотечного информационного центра (улица Калинина, дом 34). Он открыл свои двери вовремя – в 8 часов утра.

Дезинфекция и одноразовые ручки

На каждом участке регулярно проводилась дезинфекция, лежали коврики для дезинфекции обуви и стояли санитайзеры для рук.

Перед голосованием каждому измеряли температуру, после чего выдавали одноразовые маски, перчатки и даже одноразовые ручки. Паспортные данные сверялись визуально на безопасном расстоянии.

На 10 часов утра проголосовали (включая голосование до дня голосования) 466 382 человек или 42,13%. По явке лидировали Вязниковский (60,95%) и Гороховецкий (64,21%) районы. Во Владимире свои голоса отдали: в Ленинском районе 48,63%, в Октябрьском районе - 48,59% - во Фрунзенском районе - 39,72%.

Утром 1 июля проголосовали и первые лица областного центра. Сити-менеджер Андрей Шохин проголосовал на участке №384, который расположен во Дворце детского (юношеского) творчества. Глава города Ольга Деева – на участке №413 во Владимирском технологический колледже.

Фото предоставлено администрацией города Владимира.

Через два часа, к полудню, проголосовало уже 44,81% избирателей. Самая низкая явка была отмечена в Александрове (27,53%), Гусь-Хрустальном (30,22%), Киржаче и Коврове (чуть больше 33%). К 15 часам число проголосовавших избирателей достигло 539146 человек или 48,68%. На 18 часов в регионе проголосовало уже на три процента больше - 51,37%. К лидерам среди голосующих городов добавился Муром.

В 20 часов двери избирательных участков закрылись для подсчета голосов. При проведении голосования до этого дня для хранения заполненных бюллетеней в участковых комиссиях использовались специальные сейф-пакеты, в которые ежедневно помещались заполненные участниками голосования бюллетени – из каждого переносного и стационарного ящиков. У каждого сейф-пакета - индивидуальный номер и специальная защитная лента для исключения возможности его открытия без повреждения. Все помещения для голосования находились и находятся под круглосуточной охраной правоохранительных органов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Больше 9200 членов избирательных комиссий разного уровня было задействовано в организации голосования

Больше 5000 наблюдателей работали на участках