Владимирский драмтеатр может закрыться на два года

Пожар во владимирском драмтеатре вспыхнул днем 29 июня. Вызов спасателям поступил в 16:08, но, как отмечают в ГУ МЧС России по Владимирской области, вызвали пожарных поздно – сначала рабочие пытались потушить пожар своими силами. По предварительной версии, причиной пожара стали работы по замене электрооборудования, которые в пустующем драмтеатре проводила подрядная организация – фирма «Престиж строй», уже дважды ремонтировавшая театр - в 2016 и 2018 годах. Полностью справиться с пожаром смогли только в начале восьмого вечера, но работы на пепелище продолжались до утра 30 июня. Все это время здание театра было под охраной полиции, поскольку там не работала пожарная сигнализация.

- Ремонт выполняли два электромонтера. В результате нарушения правила производства электротехнических работ предварительно произошло короткое замыкание, которое и стало причиной трагедии, – сообщил врио начальника регионального управления МЧС России Руслан Блинов.

Сейчас пятидесятитрехлетний монтер с ожогами находится в больнице скорой помощи, его товарищ не пострадал, а артисты и администрация театра отсуствовали – большая часть из них в отпусках.

Кто виноват?

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Расследование причин пожара в театре курирует лично губернатор Владимир Сипягин. В ближайшее время специалистам предстоит оценить причиненный ущерб и составить план восстановление. Первое совещание по этим вопросам прошло 30 июня, но, как отмечают в пресс-службе театра, быстро подсчитать убытки невозможно: сильно пострадал зрительный зал, фойе, сцена и аппаратура, закупленная и установленная два года назад. Также специалистам предстоит выяснить причины пожара и ответить на ряд других вопросов.

- Где начался пожар, каков объем повреждений, почему не сработала пожарная сигнализация и была ли она отключена – все это будет устанавливаться, - отметила пресс-атташе театра драмы Светлана Игнатова.

Кроме того, как заявил губернатор, будет проведена служебная проверка по выполнению должностными лицами драмтеатра своих обязанностей и проанализирована работа подрядчика. Предварительные итоги будут известны через неделю, но по примерным оценкам ущерб от пожара составит полтора миллиарда рублей.

Надеются на Бога и президента

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Пока театру будет выделена временная площадка для проведения репетиций и показа спектаклей после отмены ограничительных мер. Где именно она будет находиться – решат в ближайшие дни. Сами артисты театра потрясены случившемся, но надеются, что театр удастся возродить. Хотя, по предварительным оценкам, на это потребуется два года и некоторые уникальные вещи не восстановить. Например, трансформирующийся занавес ручной работы, обошедшийся в 2016 году в девять миллионов рублей. Его создавали пожилые мастерицы, которые вряд ли смогут повторить эту работу по разным причинам. Но, как отмечает режиссер театра, главное – целы несущие конструкции.

- Страшное событие, обгорела сцена, полностью сгорел зрительный зал, уничтожено фойе. Погибла птица, щегол, который у нас жил, пустую клетку везем домой, - рассказал режиссер владимирского областного театра драмы Владимир Кузнецов.

Восстановление драмтеатра, на ремонт которого в последние годы выделил около трехсот миллионов рублей, обойдется в значительную сумму, которой нет ни у самого храма Мельпомены, ни в региональном бюджете.

- Это большая трагедия. Театр выглядел в последний год как игрушка, прекрасный паркет, один из немногих в стране, замечательный занавес, трансформирующийся… Конечно, год тяжелый, беда не приходит одна. Столько было планов… Мы приготовили спектакль ко Дню Победы, который фактически не показали, прошла только генеральная репетиция и началась пандемия, в сентябре должен был состояться Международный фестиваль, которого теперь не будет. Одна надежда на господа нашего и на президента. Мы верим, что искусство должно жить, это самое главное, что должно быть в нашем пространстве, - признался актер Николай Горохов.