Жители деревни Коростелево: «У нас вместо дороги колея, к нам даже скорая не ездит»

В редакцию «Комсомольской правды-Владимир» обратились жители деревни Коростелево, входящей в состав Вяткинского сельского поселения Судогодского района. Они уже много лет бьются с проблемой бездорожья, из-за которой к ним отказывается ехать даже скорая.

- Понимаете, мы не маленькая деревня. У нас более ста домов. И летом все они жилые. Около 300 человек живет, - рассказала одна из местных жительниц Наталья Дерябина. - Много стариков, детей. Вот так что-то с ними случиться, а скорая не едет.

Деревня располагается в стороне дороги «Владимир — Радужный». Если ехать по этой трассе в сторону Радужного, то возле Улыбышево надо свернуть направо и проехать Гридино. Дорога заканчивается практически сразу после Гридино. Дальше участок до Коростелево в километр длиной представляет собой просто колею, накатанную в земле автомобилями.

- Мы в свое время скинулись даже всей деревней на асфальтовую крошку, - рассказала Наталья Дерябина. - Сделали участок длиной в 500 метров от нашей деревни навстречу Гридино. Но все расстояние нам просто не по силам. Поселковая администрация ежегодно обещает нам уложить асфальтовой крошкой оставшийся участок. Но все остается обещаниями.

Окончательно возмутил местных жителей случай, произошедший весной. В конце мая 2020 года начали снимать асфальт с трассы «Владимир — Радужный». Жители деревни Коростелево обрадовались

- Мы подумали, наверняка нам крошку будут сыпать. Вот теперь мы заживем! И скорая до нас доедет. И точно - скоро нагнали техники, стали засыпать песчаную дорогу с ямами глубиной 40-60 см. Нашей радости не было предела. Но вдруг все резко остановилось. Техника исчезла, сделали лишь плавный съезд с асфальтовой дороги и все! Зато потом смотрим: в деревне Гридино на старый асфальт начали насыпать ту самую крошку. Зачем?! Там и так дорога нормальная.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Также жители деревни Коростелево жалуются, что возле них стала расти несанкционированная свалка, которую также никто не убирает. В советское время между Гридино и Коростелево работала молочная ферма, а сейчас здесь лишь полуразрушенный остов здания и гора пакетов с пищевыми отходами.

- У нас в округе очень много лис, а сейчас и собак станет очень много, - говорят местные.