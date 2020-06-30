Честно о рынке недвижимости

Любые потрясения в обществе неизбежно вызывают тревоги и домыслы о важных для всех вопросах, при этом положение на рынке жилья всегда остается в центре внимания.

Вместе с нашим экспертом Михаилом Сахаровым, исполнительным директором ООО "Владавторесурс", мы решили развеять главные заблуждения о состоянии рынка недвижимости.

Сразу отметаем основные сомнения — эпидемия covid-19 не остановила работу региональных строителей. Застройщики предлагают новые сервисы, вводят в эксплуатацию построенные дома, дают старт новым интересным проектам.

Михаил Сахаров, исполнительный директор ООО «Владавторесурс»

Цены на жилье

Повод для разговоров об изменении стоимости жилья есть. Себестоимость жилья выросла по ряду причин. Это и рост курса иностранных валют, который ведет за собой повышение цен на стройматериалы, и переход на проектное финансирование. Напомним, при покупке жилья в соответствии с новым законом деньги перечисляются на спецсчет эскроу в уполномоченных банках, что позволяет контролировать целевое расходование средств и решать проблему с обманутыми дольщиками. Но теперь к общим расходам на строительство плюсуются проценты банка.

В связи с переходом на эту схему, число новых проектов уменьшилось. Но крупные компании не снижают темпа. На рынке остаются сильные и надежные игроки. Например, «Владавторесурс» идет с опережением плана на полтора-два года, в том числе быстро продвигается возведение ЖК «Эталон» на ул. Верхняя Дуброва, 40. Введены в эксплуатацию 3 и 4 корпус комплекса «Факел», быстрыми темпами возводится торговый центр «Черемушки». Начинается строительство шестого корпуса ЖК «Факел», в ближайшее время планируется открытие бронирования квартир. Компания работает быстро и, что самое главное, без потери качества.

Отметим, что общая планка качества региональных объектов выросла, что говорит о снижении разницы между себестоимостью и средней продаваемой ценой. То есть дешеветь жилью просто некуда.

Жилой комплекс «Эталон», ул. Верхняя Дуброва, 40

Инвестиции в недвижимость

Когда финансовый рынок нестабилен, многие обращаются к недвижимости как к оптимальной возможности вложить свои средства. И сейчас этот вариант является наиболее выгодным. Поэтому спрос на квартиры есть. Квартиры продаются как в готовых, так и в строящихся объектах. Так, реагируя на стабильный покупательский спрос, «Владавторесурс» в ближайшее время начинает строительство еще одного жилого комплекса из пяти многоэтажных корпусов на Нижней Дуброве. Новый ЖК будет представлять особый интерес для инвестиций, так как рядом будет строиться большой муниципальный детский сад, отдельное новое здание для городской поликлиники, другие социальные объекты.

Специально для скептиков, которые убеждены, что недвижимость потеряла свою инвестиционную привлекательность и на ней больше не заработаешь, приводим пример:

Стоимость 1-комнатной квартиры в корпусе № 4 ЖК Факел площадью 42 кв.м, проданной на старте продаж, составила 1 596 000 руб. Последний договор на квартиру такой же площади, в этом же стояке, заключенный в мае 2020 года, стоил уже 2 226 000руб. С учетом абсолютно идентичных параметров квартир, прирост за 48 месяцев составил 630 тысяч рублей или 39,5% от изначальной стоимости.

Жилой комплекс «Факел», проспект Строителей, ул.Мира

Безопасные сделки

В период самоизоляции спрос на жилье незначительно снизился, скорее, из-за технических причин, в частности, изменений режима работы основных участников процесса – банков, органов госрегистрации. Но владимирские застройщики быстро сориентировались и ввели расширенный список онлайн-услуг. Теперь квартиру можно купить, не выходя из дома. «Владавторесурс» одним из первых предложил покупателям воспользоваться дистанционным способом приобретения квартиры и максимально упростил процесс подготовки документов. Оценить будущее жилье покупатели могут по видеосвязи, менеджеры отдела продаж застройщика подают заявки на ипотеку и регистрируют ДДУ посредством электронных сервисов.

Преимущества цифровизации сделки очевидны, они абсолютно безопасны с юридической точки зрения, и в дальнейшем «Владавторесурс» планирует активно развивать «технологическую» составляющую своего бизнеса.

КОНКРЕТНО

Компания ООО Специализированный застройщик «Владавторесурс» основана в 2014 году. В числе успешно реализованных проектов «Владавторесурс» многоквартирные жилые дома на ул. Крайнова, д.3а, ул. Н.Островского, д. 62а, в Костерином переулке, д. 3, малоэтажный дом на ул. Малые Ременники, д.9 и 9а.

Компания входит в ТОП-5 Народного рейтинга застройщиков города Владимира. По итогам работы в 2018 году занесена на областную «ГАЛЛЕРЕЮ СЛАВЫ».

Отдел продаж:

ул. Разина, д. 4а, тел. 22-21-65

пр-т Ленина, д. 29б, офис 23, тел. 32-15-44

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